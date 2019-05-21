В Чувашии прошла олимпиада по физике памяти педагога Валерия Горбенко

В истории олимпиады по физике памяти педагога из Чувашии Валерия Горбенко сошлись три пятерки: очный тур состоялся 5 мая в 5-й чебоксарской гимназии и определил пять абсолютных победителей.

На заключительное состязание юных физиков отобрались 109 школьников, успешно справившихся с предложенными в онлайн-режиме задачами. (Подробности в номере «СЧ» от 19 апреля с. г.) Отбор был налажен по последнему слову техники, «по-физтеховски» — обработка результатов проводилась автоматически, оценку ставил компьютер. Этот формат реализовала группа выпускников 5-й гимназии под руководством студентов Московского физико-технического института чебоксарцев Евгения Краюшкина и Ивана Кислицына.

«Из отобранных школьников на заключительный тур прибыли 90 человек, — сообщил Евгений. — Праздники ведь. Кто-то не смог, так как помогал родственникам на приусадебном участке за городом, кто-то готовился к репетиции парада… За призовые места боролись в основном чебоксарцы. Из приезжих — два ученика Кильдюшевской средней школы Яльчикского района, одиннадцатиклассник из Канаша и девятиклассник из Казани, кстати, занявший в своей параллели (возрастной группе. — Авт.) первое место».

«Финалистам мы предложили непростые и в некотором смысле эксклюзивные задачи. Такие, чтобы ответы на них не встречались в Интернете. Для этого пришлось переделывать, усложняя, имеющиеся в открытом доступе задания», — продолжает сын Валерия Викторовича Ярослав Горбенко. Он лично разрабатывал задания для заключительного тура.

«Стараюсь не пропускать ни одной физической олимпиады. В этой приятно удивило то, что все работы проверили за день — и выдали результаты. Обычно результаты становятся известны через неделю, не раньше, — подметил Кирилл Чернов, одиннадцатиклассник Кильдюшевской средней школы. — Интересно и то, что организовывали олимпиаду и проверяли работы ученики Валерия Викторовича, некоторые ненамного старше нас, с ними было легко и приятно общаться. Из пяти заданий самым сложным показалось первое, а самым легким — третье, про фотоэффект. У меня второе место, — в общем, все сделал верно, но мелкие ошибки допустил. А приятель, Даниил Ловкин из 9-го класса, занял третье место. После окончания школы собираюсь поступать на физический факультет МГУ».

Основных призеров первой, второй и третьей степеней набралось 24 человека (по три в каждой параллели, с 7-го по 11-й класс), их одарили современными электронными девайсами. А всем без исключения участникам очного тура были вручены полезные подарки — канцелярские наборы, кружки с портретом «физика всех времен и народов Валерия Викторовича Горбенко» (так его, оптимиста и шутника, с любовью называют бывшие ученики). Кстати, всю символику олимпиады молодые организаторы разрабатывали с помощью нейронных сетей — новейшего метода обработки информации.

«Валерий Викторович был замечательным, душевным человеком, по-настоящему любил своих учеников и вкладывал в них всего себя и даже чуточку больше, — вспоминает Иван Кислицын. — Когда он к нам пришел, в начале 7-го класса, показался всем однокашникам очень строгим учителем, его борода создавала образ, подобный Ивану Грозному, а внимательный взгляд заставлял немного побаиваться. Но уже через несколько уроков мы поняли, что это добрейший человек, который всегда поможет разобраться в новых формулах и поддержит своих учеников в сложной ситуации. Во внеучебное время мы часто собирались вместе с ним поиграть в футбол и ездили на рыбалку, где Валерий Викторович почему-то всегда ловил самую крупную рыбу и, конечно, рассказывал много интересных историй… Нам очень не хватает любимого учителя».

…Первый турнир целиком опирался на финансовые средства группы энтузиастов. Они надеются, что олимпиада памяти Валерия Горбенко станет ежегодной, обретет известность за пределами Чувашии, пробуждая у старшеклассников серьезный интерес к физике.