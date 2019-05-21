В муниципалитетах Чувашии прошли дополнительные выборы депутатов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Ход голосования на дополнительных выборах в органы местного самоуправления на 18 часов 19 мая 2019 года

Наименование муниципального района

Наименование избирательной кампании

%

1

Алатырский район

Дополнительные выборы  депутатов Собрания депутатов Кирского сельского поселения Алатырского района третьего созыва

63,37

2

Батыревский район 

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района третьего созыва

97,22

3

Красночетайский район 

Дополнительные выборы  депутатов Собрания депутатов Большеатменского сельского поселения Красночетайского района третьего созыва

90,77

4

Мариинско-Посадский район 

Дополнительные выборы  депутата Собрания депутатов Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района третьего созыва

79,78

5

Урмарский район

Дополнительные выборы депутата Урмарского районного Собрания депутатов шестого созыва

76,07

6

Цивильский район

Дополнительные выборы  депутата Собрания депутатов Первостепановского сельского поселения Цивильского района третьего созыва

64,62

7

Ядринский район

Дополнительные выборы  депутата Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики шестого созыва

28,13

8

Янтиковский район

Дополнительные выборы  депутата Собрания депутатов Новобуяновского сельского поселения Янтиковского района

86,27

9

г. Алатырь

Дополнительные выборы  депутата Собрания депутатов города Алатыря шестого созыва

20,29
 

По всем кампаниям

  

42,20
Опубликовано: 20 мая 2019 г.


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