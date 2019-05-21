В муниципалитетах Чувашии прошли дополнительные выборы депутатов

Ход голосования на дополнительных выборах в органы местного самоуправления на 18 часов 19 мая 2019 года
|
№
|
Наименование муниципального района
|
Наименование избирательной кампании
|
%
|
1
|
Алатырский район
|
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Кирского сельского поселения Алатырского района третьего созыва
|
63,37
|
2
|
Батыревский район
|
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района третьего созыва
|
97,22
|
3
|
Красночетайский район
|
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Большеатменского сельского поселения Красночетайского района третьего созыва
|
90,77
|
4
|
Мариинско-Посадский район
|
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района третьего созыва
|
79,78
|
5
|
Урмарский район
|
Дополнительные выборы депутата Урмарского районного Собрания депутатов шестого созыва
|
76,07
|
6
|
Цивильский район
|
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Первостепановского сельского поселения Цивильского района третьего созыва
|
64,62
|
7
|
Ядринский район
|
Дополнительные выборы депутата Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики шестого созыва
|
28,13
|
8
|
Янтиковский район
|
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Новобуяновского сельского поселения Янтиковского района
|
86,27
|
9
|
г. Алатырь
|
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов города Алатыря шестого созыва
|
20,29
|
По всем кампаниям
|
42,20