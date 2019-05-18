ЕВГЕНИЙ ДЕМЯНИШИН

исполняющий обязанности главного врача Курильской центральной районной больницы

«В Курильске 14 мая стартовала очередная, 21-я по счету, медико-просветительская экспедиция «Рубежи России». На прием к приезжим врачам с самого утра пришло несколько десятков человек. Цель экспедиции — оказание высокопрофессиональной врачебной помощи островитянам, живущим вдали от медицинских центров. В составе «взрослые» и детские врачи тех специальностей, с которыми в районе дефицит: это кардиолог, гинеколог, невролог, лор, ортопед, офтальмолог и прочие — всего 15 человек. Трое из них из Южно-Сахалинска. Остальные — из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Чебоксар».