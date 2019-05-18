Два издания Государственного исторического архива Чувашской Республики отмечены как лучшие на всероссийском конкурсе

В архиве умеют не только хранить знания о прошлом, но и делиться ими

Сразу два издания, подготовленных сотрудниками Государственного исторического архива Чувашской Республики, были отмечены как лучшие на всероссийском конкурсе работ в области архивоведения, документоведения и археографии, выполненных в 2015–2017 гг. Об этом стало известно по итогам состоявшегося на днях заседания Коллегии Федерального архивного агентства под председательством руководителя Росархива А.Н. Артизова.

Уже несколько десятилетий этот конкурс является одной из главных площадок для проявления профессионального мастерства архивистов со всей страны. Раз в три года эксперты отбирают лучшие образцы публикаторской и научно-информационной деятельности, электронных ресурсов и интернет-проектов архивных учреждений России, а также результаты разработок научно-исследовательских тем.

Работы сотрудников Госистархива Чувашии неоднократно становились лауреатами конкурсов разных лет, однако впервые сразу два издания, вышедших из-под пера чувашских архивистов, были удостоены дипломов первой степени. Они оказались в числе семи победителей, доказав высокий уровень мастерства.

Лучшим в номинации «публикации документов» был признан сборник кандидата исторических наук Ф.Н. Козлова «Обновленчество в Чувашии: история церковного раскола по документам Государственного исторического архива Чувашской Республики», посвященный малоизученной проблеме церковной жизни в Чувашской АО/АССР в 1920–1930-е гг. На основе архивных документов и материалов в книге отражена история внутрицерковного противостояния на территории Батыревского, Цивильского, Чебоксарского и Ядринского уездов. Сборник получил многочисленные положительные отзывы от научной общественности и представителей духовенства.

Федор Николаевич в очередной раз подтвердил звание финалиста первого конкурса профессионального мастерства «Лучший архивист России», завоеванное им в 2016 году. (Напомним, что он стал серебряным призером в номинации «Лучший специалист в области использования документов»).

Также дипломом первой степени в номинации «справочно-информационные издания» был отмечен Путеводитель по фондам Государственного исторического архива Чувашской Республики, над которым в течение долгого времени трудился большой коллектив составителей: В.И. Демакова, Е.П. Дроздовская, В.И. Елахова, Н.В. Зайцева, В.И. Сохорова, М.А. Чернов, К.О. Щукина.

Путеводитель — серьезное подспорье для всех исследователей, он существенно облегчает поиск необходимой информации. В нем содержатся сведения о составе, содержании и хронологических рамках фондов Государственного исторического архива за период с XVII по начало XXI веков, фондов личного происхождения, архивных коллекций.

Георгий Сергеев