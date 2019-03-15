За прошлый год в Чувашии выявлено 118 фактов «отмывания» денег

«Прачечная» для денег

Какие только способы не находят преступники, чтобы «отмыть» незаконно полученные средства

Легализация денежных средств, добытых преступным путем, — опасное явление, оно способствует криминализации экономики и росту организованной преступности. Поэтому правоохранительные органы уделяют борьбе с ней особое внимание.

Тем, у кого руки не чисты, расслабляться не следует. По результатам прокурорских проверок в Чувашии в прошлом году выявлено и пресечено 118 таких нарушений «антиотмывочного» законодательства. Всеми правоохранительными органами республики по 12 уголовным делам поставлены на учет 23 преступления, 17 из них совершены в связи с легализацией доходов, полученных в результате экономических преступлений, 6 — от сбыта наркотических веществ.

Пресекались «альтернативные» схемы обналичивания денег — незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот платежей, факты противоправной регистрации и деятельности «фирм-однодневок». Если в 2017 году сумма выявленных легализованных денег составила 778 тысяч рублей, то в 2018 году она возросла уже до 75 миллионов 305 тысяч рублей.

Возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении руководителей и членов преступных групп, которые занимались «теневой инкассацией», — так называемые «черные» банкиры обналичивали деньги через сотни платежных терминалов.

На днях очередной случай был выявлен в Урмарском районе. Индивидуальный предприниматель, занимавшийся куплей-продажей драгоценных металлов и ювелирных изделий в торговой точке в поселке Урмары, не разработал и не утвердил правила внутреннего контроля по профилактике легализации доходов, а также не назначил должностное лицо, ответственное за реализацию этих правил, соответствующее квалификационным требованиям. Постановлением мирового судьи виновник привлечен к административной ответственности.

Все эти факты были озвучены на расширенном заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов, посвященном противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. Оно состоялось на днях под председательством прокурора Чувашии Василия Пословского.

Отметив, что такая работа в прошедшем году активизировалась, прокурор республики подчеркнул, что необходимо плотнее сотрудничать с Росфинмониторингом по ПФО, тщательнее выявлять и пресекать альтернативные схемы обналичивания денежных средств посредством незаконного использования решений судов и комиссий по трудовым спорам.