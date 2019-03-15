На улице снова «крымская весна»

Пять лет дома

В понедельник, 18 марта, в России отметят пятую годовщину воссоединения с Крымом. На полуострове этот день считается выходным, а в каждом регионе страны по традиции пройдут праздничные митинги и концерты. Пятый год подряд масштабно это событие отпразднуют и в?республике. В чувашской столице в честь «крымской весны» на площади Республики состоится концерт «Мы вместе!». На одной сцене выступят представители разных политических партий, люди разных профессий и поколений, творческие коллективы и известные артисты. Начнется мероприятие ровно в пять вечера.

В прошлом году «крымская годовщина» собрала на площади Республики в Чебоксарах порядка трех тысяч человек. А пять лет назад, в 2014 году, жители Чувашии, вместе со всей страной горячо поддержали крымчан в их желании вернуться в Россию. На полуострове, кстати, проживает немало чувашей — по официальным данным, более 3 тысяч выходцев из Чувашии.

Самые молодые российские регионы — Республика Крым и город Севастополь — влились, напомним, в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года. Большинство проголосовавших крымчан (свыше 96%) высказались тогда за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. Уже через два дня, 18 марта, в Кремле был подписан межгосударственный договор о вхождении Крыма в состав Российской Федерации.

За пять лет российский Крым сумел, что называется, возродиться из руин. Строятся новые объекты инфраструктуры, восстанавливается экономика, набирает обороты промышленность региона. Самыми значимыми в новейшей истории Крыма, пожалуй, стали такие объекты, как Крымский мост, движение по которому было запущено прошлым летом, и международный аэропорт Симферополь, открывшийся в апреле 2018 года. К концу этого года по мосту через Керченский пролив пойдут и поезда, а меньше чем через два года жители и туристы смогут без пробок ездить по трассе «Таврида». Она свяжет Керчь с Севастополем и станет первой в Крыму, соответствующей уровню федеральных российских дорог.

Отмечают в Крыму и рекордное по итогам прошлого года количество посетивших курортный край туристов из материковой России — свыше шести миллионов отпускников. Немало среди них и жителей Чувашии.

Дружат регионы и в других сферах. На полях Российского инвестиционного форума в Сочи Михаил Игнатьев и Глава Крыма Сергей Аксенов подписали Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Предприятия из Чувашии активно поставляют туда свою продукцию, наши земляки трудятся на важных крымских стройках, тесные связи налажены и с местной чувашской диаспорой. Три года назад под Севастополем чуваши из нескольких десятков регионов России впервые отпраздновали в Крыму Всечувашский Акатуй.

Кстати Пять фактов о Крыме Этот черноморский полуостров, который с севера омывается еще и Азовским морем, входил в состав России дважды: в 1783 году, при императрице Екатерине Второй, и в 2014-м — при Президенте России Владимире Путине. Крым — единственный полуостров страны, где присутствуют 3 природно-климатические зоны: субтропики, горы, степи. Самый протяженный в мире троллейбусный маршрут — Симферополь — Ялта. Его длина 86 км. 100 лет назад 40% поваренной соли Российской империи добывалось в Крыму. В Крыму без высоких рисков могут произрастать сельскохозяйственные культуры, которые невозможно возделывать почти нигде больше в нашей стране: от хлопка до цитрусовых, оливок и лавра.

Фото из архива редакции: Под девизом «Мы вместе!» жители российских городов соберутся уже в пятый раз.