АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ

Глава Удмуртской Республики

«В Приволжском федеральном округе хорошо отлажена работа по поиску и развитию талантливой молодежи. В рейтинге регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников пять из десяти лучших результатов — у регионов ПФО. Традиционно высокие результаты показывают и общественные проекты округа, направленные на развитие талантов и способностей детей в научном, культурном, спортивном и прикладном направлениях.

В 2019 году в рамках федерального проекта Министерство просвещения РФ предоставит 16 субъектам субсидии на создание и развитие центров одаренных детей. В их числе пять регионов ПФО — Республики Башкортостан и Мордовия, Удмуртская и Чувашская Республики, Нижегородская область».