За фейковую новость — реальный штраф

Госдума в окончательном чтении приняла пакет законопроектов о запрете распространять недостоверную общественно значимую информацию, сообщает «Российская газета». Административная ответственность позволит обеспечить защиту от так называемых «сетевых террористов», считают в Госдуме.

Как заявил глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, закон ударит по интернет-лжи, из-за которой создается угроза наступления общественно опасных последствий. Уже не раз доказано, что фейковые новости способны дестабилизировать ситуацию не только внутри страны, но и на международной арене, подчеркнул парламентарий.

Совет Федерации планирует рассмотреть законопроект на заседании 13 марта, сообщили в верхней палате парламента.

— Эти законы не запрещают критиковать чиновников, высказывать мнения, суждения или точку зрения, отличную от официальной, — подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. — Только факты, а не мнения, могут быть достоверными или недостоверными, а следовательно, подпадать под этот закон.

В качестве примера панических настроений он назвал массовую скупку населением тех или иных товаров или массовый отзыв вкладов из банков. К фейковой информации, по словам депутата, также могут относиться призывы к совершению противоправных действий в отношении какого-то лица.

Со своей стороны глава комитета Леонид Левин назвал крайне важным то, что финальное решение о признании информации фейковой будет приниматься не должностным лицом, а в ходе судебного заседания. В ходе него владельцы ресурсов получат возможность отстоять свою точку зрения.