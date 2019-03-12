В Чувашии в зоны возможного затопления подпадают 57 населенных пунктов

Паводок не застанет врасплох

По прогнозу Чувашского гидрометцентра, вскрытие рек Сура и Цивиль ожидается в первой декаде апреля, что от 4 до 8 дней раньше средних многолетних дат, Волги — в конце второй декады апреля. Об этом сообщил на вчерашней еженедельной правительственной планерке председатель республиканского Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров.

Как отмечалось, при неблагоприятном развитии паводка в зоны возможного затопления подпадают 57 населенных пунктов в 17 муниципальных образованиях. Наибольшую опасность по-прежнему представляет Сура, а также река Була в Батыревском и Яльчикском районах, участок автомобильной дороги в Цивильском районе в случае подъема уровня воды в Малом Цивиле.

При необходимости будет развернуто 23 пункта для временного размещения эвакуируемого населения из зон возможного подтопления общей вместимостью около 4,5 тыс. человек. Как подчеркнул Глава республики Михаил Игнатьев, необходимо своевременно выполнить все подготовительные мероприятия, приняв превентивные меры. Повышенное внимание следует уделить состоянию объектов энерго-, газо-, тепло-, водоснабжения, канализации, дренажных систем.

Минтрансу Чувашии поручено круглосуточно отслеживать ситуацию на дорогах и координировать действия подрядных дорожно-эксплуатационных организаций, которые должны обеспечивать очистку обочин и откосов от снега и наледи, проводить ямочный ремонт дорог в местах разрушения асфальта после зимнего сезона.

Фото gov.cap.ru: Город Алатырь и Алатырский район снова в зоне паводкового риска.