Чувашия представлена на Международной выставке «Интурмаркет»

С 9 по 11 марта в г. Москве работает Международная туристическая выставка «Интурмаркет». Всего на выставке представлено более 1,4 тысячи участников.

Выставка «Интурмаркет» проходит в четырнадцатый раз. В ней принимают участие почти все регионы России, отели, авиа и автобусные перевозчики, туроператоры, музеи, IT-компании, ВУЗы, имеющие кафедры туризма и гостеприимства, а также турофисы и туроператоры зарубежных стран.

Туристский потенциал Чувашской Республики представлен на выставке объединенным стендом, где размещена информация о событийных мероприятиях региона, достопримечательностях и турмаршрутах. В работе презентационного стенда примут участие туроператоры Чувашии по въездному туризму.

В торжественной церемонии открытия выставки, которая состоялась 9 марта, приняла участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец. «Сегодня Россия стала уделять огромное внимание развитию туризма: мы разрабатываем амбициозные планы по поддержке и продвижению наших туристических возможностей как для наших граждан, так и для иностранных гостей», — заявила Ольга Голодец на церемонии открытии Интурмаркета.

В рамках выставки также проводится насыщенная деловая программа, включающая почти два десятка мероприятий: круглые столы, презентации и семинары по актуальным проблемам туристской отрасли. Перед участниками турбизнеса и журналистами выступят более 40 экспертов.