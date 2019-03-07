Тюльпаны на грядке и в холодильнике

Согласно данным исследований, 30 процентов российских мужчин покупают цветы только раз в году, 7 или 8 марта. Но зато накануне и в день женского праздника на букеты сильный пол тратит в восемь раз больше денег, чем во все остальные дни года.

В предпраздничном ажиотаже на этикетки и сертификаты мужчины, как правило, не смотрят и полагают, что тюльпаны и розы для прекрасных дам покупают импортные, в лучшем случае с российского юга. А между тем свои мартовские тюльпаны есть и в Чувашии. Тысячи этих прекрасных цветов — желтых, алых, красно-белых, нежно-розовых — вырастили к женскому дню в агрофирме в Цивильском районе.

Тюльпанная эпопея началась здесь задолго до праздника. Цветы с грядок в агрофирме срезают в виде полуфабрикатов, с еще не распустившимися бутонами, и отправляют в так называемый холодильник — помещение без окон, с температурой от плюс двух до плюс пяти градусов. Там цветочки дозревают, набирают цвет и даже растут, чтобы перед праздником во всей красе отправиться на прилавки, а затем перейти в руки прекрасной половины человечества.

Кстати, считается, что тюльпаны — цветы капризные и долго не стоят. Но это поправимо — технологи агрофирмы советуют ставить их в «снежную воду». Приготовить ее просто: заполняем большую часть вазы снегом, добавляем немного отстоявшейся воды. В таком «растворе» тюльпаны будут радовать глаз целую неделю.

Фото Максима Васильева: В теплице бутоны у цветов еще не раскрылись. Все богатство красок тюльпаны обретут потом, в холодильной комнате.