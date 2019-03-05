В городе весна… Чебоксары, 1977 год

Фото Василия Евдокимова

Гуляли родители с детьми по весенней набережной, сын забрался на балюстраду, мама сказала: «Улыбнись», папа сфотографировал, и время остановилось…

Мама, наверное, потом укоряла папу — не мог, дескать, подождать, пока дед в телогрейке мимо пройдет… Кто его знает, ведь больше сорока лет минуло с тех пор. Молодой человек на снимке, вполне возможно, уже и сам дедом стал. Но пока ему еще и десяти нет, зима кончилась, ручьи бегут, птички поют, и никакого дела до того, что в районе устья Чебоксарки уже два года идут работы по подготовке дна будущего водохранилища.

Чего не скажешь о дедушке в шапке-ушанке. Много повидавший на своем веку, умудренный опытом, он чувствует, что грядут перемены, оттого и невесел на фоне уходящего прошлого. И ведь не обмануло чутье старого человека — скоро все неузнаваемо изменилось. Сегодня только балюстрада, на которой сидит пацан, стоит на прежнем месте. Правда, та, построенная в начале пятидесятых годов прошлого века, уже заменена на новую.

Хорошо, хоть так. Впрочем, липа справа тоже жива, как и почти все деревья в этой части набережной. Но не ухаживали за ними те же самые сорок лет, вот и в сквере имени К.В. Иванова сейчас, как в лесу.

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С давних пор на набережной существовали нижний и верхний спуски к пристаням. За спиной у мальчугана верхний спуск, который вел еще и к городскому пляжу. Это был небольшой пляж выше причалов, где из-за недостатка времени для переезда на левый берег купались многие горожане. В августе 1977 года берегоукрепительные работы добрались и сюда.

У противоположного берега (левобережный пляж) встал на якорь мощный земснаряд, через реку по дну был проложен дюкер, и по нему на правый берег хлынула пульпа — масса смешанного с водой песка, что заставило изменить даже места стоянок дебаркадеров.

«Проведение работ несовместимо с пребыванием здесь отдыхающих. Поэтому пляж на правом берегу с 4 августа закрыт, — заявляла газета «Советская Чувашия», правда, тут же сокрушалась: — Но горожане, привыкшие пользоваться правобережным пляжем, после его закрытия стали купаться ниже всех причалов».

Словом, городские пляжи на правом и левом берегах, где отдыхали десятки тысяч горожан, по существу оказались ликвидированы. Но в обозримом будущем предполагалось появление городского пляжа в верхней части залива, выше Московского моста, вместимостью 50 тысяч человек. Это в будущем, а уже в следующем году для зоны отдыха предполагалось (до его затопления) использовать Чебоксарский остров. На песчаном берегу устроить пляжи, а в его заливе (Лучинка) разместить водные станции.

Но песка для строительства, выражаясь языком специалистов, контрбанкета (каменно-песчаной основы инженерной защиты города) и прочих дамб, требовалось так много, что вскоре и на Чебоксарском острове заработал земснаряд. Так с тех пор с переменным успехом и купаются горожане: то на левом берегу — от поселка Сосновка до Октябрьского и ниже, то на правом — от восточного косогора до Нового села и выше. Кстати, центральный городской пляж расположен ровно на том же месте, что и сорок лет назад, да и по площади он ненамного больше прежнего.

Текст и обработка фотографии Владимира Трофимова