Сантехники наденут бахилы

А «аварийка» расскажет о планах в течение получаса

В начале этого месяца вступили в силу новые правила работы аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний и товариществ собственников жилья. В них расписаны время и порядок реагирования на обращения жителей.

Теперь на звонки граждан службы должны отвечать в течение пяти минут, сообщает «Российская газета». Если операторы заняты, они обязаны перезвонить в течение десяти минут, те же временные рамки установлены для реакции на электронные письма. Регистрировать заявки необходимо с использованием записи разговоров, а сообщать жильцам квартир о планах по устранению аварий и неполадок — в течение получаса с момента обращения.

Регламентировано и время устранения аварий. Полчаса на локализацию поломок систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения. Два часа — на устранение засоров в мусоропроводах (правило не действует в период с 23 часов до 8 часов утра, когда мусоропроводом почти не пользуются). Те же два часа даются на ликвидацию засора внутридомовой инженерной системы водоотведения, а на устранение аварий систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения — не более трех суток.

Чтобы в квартиры не попадали мошенники, теперь жильцов заранее известят о грядущем визите сотрудника аварийно-спасательной службы. Более того, сантехники и мастера должны приходить в дом в бахилах, с бейджиком и удостоверением.

Нововведения в порядке реагирования на обращения большинства управляющих компаний и ТСЖ Чебоксар напрямую не коснулись, поскольку своих аварийно-спасательных служб они не имеют — у них заключен договор со специализированной организацией. Другое дело — бахилы и бейджики. Если в одних УК, куда обратились сотрудники «СЧ», говорили об их использовании и до обозначенных изменений, в других признались: все еще «в процессе». При этом главный государственный жилищный инспектор Чувашии Виктор Кочетков пояснил: вступившие в силу 1 марта требования ни для кого сюрпризом не стали — о них организациям сообщили заранее.

Но в конечном итоге соответствовать закону придется всем: аварийно-диспетчерскому обслуживанию уделяется особое внимание, и за нарушения управляющие компании и товарищества собственников жилья могут лишить лицензии.

К слову С 1 марта Единая дежурно-диспетчерская служба Чебоксар сменила свой номер. Теперь звонить в нее нужно по шестизначному городскому номеру 23-13-83 или по телефону 1383 , заменившему собой знакомый многим 074. При этом короткий номер пока недоступен абонентам Билайна и Tele2.

Фото Олега Мальцева: Будем надеяться, что отныне нам не придется ждать сантехника часами, а затем чинить поломки самим…