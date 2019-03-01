В Чувашии проходит сельскохозяйственная выставка «Картофель-2019»

В «картофельную столицу» России съехались аграрии со всей страны и из Беларуси

Картофель диетический с фиолетовой и розовой мякотью, картофель, специально выведенный для приготовления чипсов, картофель, закаленный сибирскими морозами, картофель, с одного куста которого собирают полведра отборных клубней, настоящий чувашский картофель сорта «Аван»… С проходящей в эти дни в торговом комплексе «Николаевский» уже в 11-й раз межрегиональной выставки «Картофель-2019» мало кто уходит с пустыми руками. В преддверии дачного сезона покупатели запасаются здесь качественным семенным материалом, а аграрии из разных уголков страны делятся своими достижениями в выращивании «второго хлеба».

«Картофельная» выставка в Чебоксарах — единственная в своем роде в России, а потому из года в год приковывает внимание профессионалов картофельной индустрии не только из нашей страны, но и из ближнего зарубежья.

В этом году она объединила около 90 компаний из 21 российского региона, а также из Беларуси. На ней собрались крупнейшие картофелеводческие хозяйства, поставщики удобрений и средств защиты растений, производители сельхозтехники и оборудования, представители научных центров и институтов, занимающихся проблемами сельского хозяйства.

В торжественном открытии выставки принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Поблагодарив земледельцев за их непростой труд, он отметил, что в Чувашии с каждым годом растет количество крупных хозяйств, применяющих передовые технологии. Перед производителями поставлена задача — продавать российский картофель на экспорт. Так, к 2024 году планируется довести объемы экспорта отечественной сельхозпродукции до 45 млрд долларов. Чувашским производителям в этом оказывается заметная поддержка — ежегодно выделяются бюджетные средства на субсидирование части затрат при приобретении элитного посадочного материала, компенсируется до 50% вложений на реализацию проектов по орошению картофельных полей.

Новые сорта, вопросы селекции и современные системы производства семенного картофеля, проблемы отрасли обсудили в деловой части выставки. Как отметили представители Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха, одного из организаторов форума, сегодня в мире насчитывается около 5 тысяч сортов картофеля, в России районированы около 450 сортов. Большим спросом на выставке пользовалась и белорусская бульба — белорусские картофелеводы представили в Чебоксарах сорта, выведенные специально для России. А все желающие могли оценить вкусовые качества «второго хлеба» на дегустации — на ней представили около 150 самых разных блюд из картофеля: от вареников до роллов.

Фото Максима Васильева: Посетители выставки с интересом изучали картофельные новинки.