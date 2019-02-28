Путин утвердил поручения по Посланию

Глава государства утвердил перечень поручений по реализации Послания Федеральному Собранию. В частности, речь идет о соцподдержке граждан, в том числе пенсионеров и многодетных, снижении налогов и ставки по ипотеке, развитии медицины и образования, цифровизации, содействии бизнесу, а также о создании «зеленых брендов» и Национального космического центра.

Правительству нужно внести поправки, касающиеся соцзащиты. До 10 апреля — определить порядок обеспечения пенсионеров, по которому размер социальной доплаты не будет уменьшаться, даже если при индексации (корректировке) пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум. При этом будут проведены перерасчет с 1 января 2019 года и выплата недополученного.

С 1 июля будет увеличена до 10 тысяч рублей ежемесячная выплата неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

Как и обещал, глава государства поручил помочь семьям, взявшим ипотеку, выплатой из госказны 450 тысяч рублей в счет погашения кредита в случае рождения после 1 января 2019 года третьего или последующих детей. И поручил субсидировать процентную ставку до уровня 6 процентов годовых по ипотеке семьям с двумя и более детьми на весь срок действия кредитов. Срок исполнения поручения — 25 марта.

Правительству совместно с Банком России нужно принять дополнительные меры по снижению ставки по ипотечным кредитам до уровня 8 процентов годовых и менее. Доклад — до 15 января 2020 года, далее — раз в полгода. А также обеспечить создание финансовых инструментов для поддержки индивидуального жилищного строительства. Доклад — до июля этого года. К тому же сроку надо внести поправки, предоставляющие гражданам в трудной жизненной ситуации «ипотечные каникулы».

Еще одна мера касается многодетных: уменьшить налоговую базу по налогу на имущество физических лиц в отношении домов и их частей — на величину кадастровой стоимости 7 кв. метров или в отношении квартир, частей квартир, комнат — на величину кадастровой стоимости 5 кв. метров, в расчете на каждого ребенка и применительно к одному объекту недвижимости. И уменьшить для многодетных налоговую базу по земельному налогу в отношении одного участка на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров.

По земельному налогу есть и другое поручение — недопущение увеличения его суммы, подлежащей уплате за текущий налоговый период, более чем на 10 процентов. Еще Владимир Путин поручил предоставить застройщикам возможность уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на сумму расходов в связи со строительством объектов социальной инфраструктуры, передаваемых в государственную или муниципальную собственность, а также освободить операции по передаче таких объектов от НДС. Ставка налога на прибыль в отношении доходов, получаемых региональными или муниципальными музеями, театрами и библиотеками, будет обнулена. Еще поручено усилить правовой режим природных заповедников. Срок — 1 июля.

Еще одно поручение, касающееся семей: изменение с 2020 года размера среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, с 1,5-кратной на 2-кратную величину регионального прожиточного минимума.

Также поручено отменить возрастной ценз (50 лет) при выплате врачам и фельдшерам, переехавшим работать в село или в маленькие города. И установить требования к медицинским организациям, внедряющим модель «Бережливая поликлиника», а также правила контроля.

Правительству с региональными властями предстоит внедрить механизмы мотивации персонала организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, к повышению качества работы, обеспечить к 2021 году перевод детских поликлиник на модель «Бережливая поликлиника», завершить до конца 2021 года организацию взаимодействия в рамках единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения; расширить круг получателей помощи по соцконтракту. Также поручено упростить процедуру диспансеризации и профилактических медосмотров, включить в них обследования на выявление онкозаболеваний, обеспечить контроль за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда бюджетников и уровнем средней зарплаты в регионе, завершить к 2021 году благоустройство школ.

С 2020 года Путин поручил начать программу «Земский учитель», предусматривающую выплату в размере 1 млн рублей учителю, переехавшему работать в село или в маленькие города. До декабря прописан срок обновления федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ. В федеральный перечень учебников для школ нужно будет включить издания, получившие наиболее высокую оценку по результатам экспертизы.

Правительство должно обеспечить подключение до конца 2021 года всех школ к высокоскоростному интернету и предусмотреть создание до 2022 года 15 научно-образовательных центров, причем пять из них — до конца этого года. А к 15 июня разработать национальную стратегию в области искусственного интеллекта. Кроме того, поручено стимулировать рост инвестиций в высокотехнологичные проекты малого и среднего бизнеса в области искусственного интеллекта, интернета вещей, робототехники и обработки больших массивов данных.

Путин поручил утвердить «дорожную карту» по созданию российских защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для продвижения на внутренний и внешние рынки. И до конца года утвердить генсхему развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных РФ.

Еще одно поручение — создать в 2020-2024 годах два детских реабилитационных центра мирового уровня. А до конца следующего года предусмотреть возможность получения комплексных государственных и муниципальных услуг, сгруппированных по основным жизненным ситуациям и предоставляемых в автоматическом режиме.

В весеннюю сессию нужно рассмотреть законопроект по системе квотирования выбросов в крупных промышленных центрах, а также инициативы по развитию цифровой экономики. И внести поправки, отменяющие с 2021 года все нормативные правовые акты, устанавливающие требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении госконтроля (надзора), введя в действие новые нормы.

Президент рекомендовал Верховному суду совместно с Генпрокуратурой проанализировать практику квалификации деяний по статьям УК, предусматривающим ответственность за экономические преступления, и при необходимости представить предложения по недопущению необоснованного привлечения работников к уголовной ответственности. И к июлю подготовить поправки в УПК для сокращения оснований для продления срока содержания под стражей (ареста) подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательства.

Также правительству при участии АСИ и объединений предпринимателей следует внедрить в пилотном режиме цифровую платформу для приема обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления правоохранительных органов. Срок — 15 декабря. Кроме того, Путин поручил принять меры, направленные на предотвращение и пресечение неправомерных действий (мошенничества) при микрофинансовой деятельности.

Правительству совместно с «Роскосмосом» и правительством Москвы поручено создать Национальный космический центр. Доклад — до 15 января 2020 года.

Минприроды совместно с Росреестром до 1 января 2022 года предстоит завершить внесение сведений о местоположении границ особо охраняемых природных территорий федерального значения в Единый государственный реестр недвижимости. ОНФ совместно с Росприроднадзором поручено обеспечить привлечение граждан к участию в общественном экологическом контроле в качестве общественных инспекторов. Еще Путин поручил увеличить объем средств на гранты на поддержку проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением исторического наследия.

Кира Латухина, «Российская газета»

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