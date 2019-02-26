В Красноармейском районе полицейский избил задержанного

Об этой аксиоме, видимо, забыл участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Цивильский» по Красноармейскому району, ныне обвиняемый в превышении должностных полномочий с применением насилия.

По версии следствия, сентябрьским вечером 2017 года участковый доставил к отделению полиции 48-летнего сельчанина из деревни Янгасы якобы за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Мужчина, опасаясь дальнейших противоправных действий, убежал в расположенную поблизости лесопосадку.

Однако служивый настиг его и избил найденной в лесу палкой, причинив беглецу различные телесные повреждения. Следствие по делу завершено, оно направлено в суд. Факты противоправных действий обвиняемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии и сотрудников подразделения собственной безопасности регионального МВД.

Кстати, еще в ноябре прошлого года министерство проводило по этому факту служебную проверку. На время проведения расследования сотрудник был отстранен от занимаемой должности. В случае признания его вины он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе МВД.