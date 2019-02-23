23 февраля — День защитника Отечества

Уважаемые соотечественники!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Российскому государству не раз приходилось защищать свои рубежи, отстаивать свободу и независимость, поэтому ратный труд в нашей стране пользуется особым почетом и уважением.

Во все времена защитники России являли собой образец высокой доблести и самоотверженности, несгибаемого мужества и беззаветной любви к Родине.

Нынешнее поколение военнослужащих достойно продолжает традиции своих предков, надежно охраняя мирную жизнь и покой граждан. Солдаты и офицеры Вооруженных сил Российской Федерации ответственно несут службу, с честью выполняют боевые задачи, достойно отвечают на внешние вызовы и угрозы, проявляя высокий профессионализм и верность долгу.

У защитников Отечества подрастает достойная смена. Все больше чувашских школьников становятся кадетами и юнармейцами. Отрадно, что многие из них планируют поступить в военные вузы и навсегда связать свою жизнь с российской армией.

Возрождение патриотизма в обществе сегодня является особой заботой нашего государства. Мы должны не только гордиться славной историей своей страны, но и неустанно работать во имя ее достойного будущего. Именно в готовности каждого гражданина встать на защиту своей Отчизны заключается мощь и сила любого государства.

Благодарю всех, кто посвятил свою жизнь укреплению обороноспособности и безопасности нашей любимой страны!

От всей души желаю вам мира, здоровья, добра и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев