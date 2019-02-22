IQ-олимпийцы из Чувашии

В начале марта школьники и студенты Чувашии примут участие в финальных этапах Интеллектуальной олимпиады ПФО. Этот проект реализуется с 2015 года при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В этом году в Чувашии на республиканском этапе олимпиады ПФО среди школьников в интеллектуальные игры сразились более 700 мальчишек и девчонок. Команды соревновались в робототехнике, программировании, умении решать изобретательские задачи и игре «Что? Где? Когда?». Сборная победителей из разных школ отправится представлять Чувашию на окружном финале олимпиады ПФО в Йошкар-Олу. Он состоится 4 и 5 марта. Студенческая часть олимпиады ПФО помимо робототехники и игры «Что? Где? Когда?» включала еще и парламентские дебаты, управленческие поединки и спортивное программирование — решение задач на языках программирования на время. В них соревновались почти 360 умников и умниц из вузов Чувашии. Финальные «игры разума» среди студентов пройдут в начале марта в Саранске, в Мордовском госуниверситете имени Н.П. Огарева. В интеллектуальной сборной Чувашии — студенты ЧГУ и ЧГПУ.