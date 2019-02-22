Победителей освободят от экзамена

Подведены итоги собеседования по русскому языку для девятиклассников. Как сообщают в Минобразования республики, участвовал в нем 12191 школьник. Не справились с заданием чуть более 160 из них (1,38%).

Теперь и тем, кто прошел собеседование, и тем, кто будет его пересдавать 13 марта или 6 мая, предстоит определиться с будущими экзаменами. Последний срок для решения — 1 марта. Именно к этой дате девятиклассникам надо подать заявления, написав в них, какие именно школьные дисциплины они выбирают для экзаменовки.

Чтобы получить аттестат об основном общем образовании, напоминают в министерстве, девятиклассники должны сдать четыре предмета: два обязательных — русский язык и математику и еще два по выбору. Это литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский). Школьники, изучавшие родной язык из числа языков народов РФ и литературу народов России на родном языке, могут также выбрать для сдачи эти предметы.

Для учеников с ограниченными возможностями здоровья число экзаменов по их желанию может быть сокращено до двух обязательных, по русскому и математике. Есть также преференции для самых умных. Как сообщают в Рособрнадзоре, победители или призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников текущего года, а также члены сборных команд России, участвовавшие в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения экзаменов по предмету, соответствующему профилю олимпиады.

А вот выпускники постарше с выбором экзаменов уже определились. Прием заявлений от одиннадцатиклассников завершился 1 февраля. Из предметов по выбору самым популярным по традиции стало обществознание. В Чувашии его планируют сдавать 3360 человек (по стране — почти 385 тысяч). Дальше идут физика — ее выбрали 2093 наших выпускника, биология — 1473, химия с историей — по 1159 школьников на каждый предмет. Кстати, как уже сообщала «СЧ», в список иностранных языков, которые участники ЕГЭ могут сдавать по выбору, в этом году добавился китайский язык. В экзаменационных заявках его указали 289 человек из 43 регионов России, в том числе один из Чувашии.

АЛЕВТИНА ФЕДОРОВА, первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии:

— В целом девятиклассники справились с собеседованием неплохо. Экзаменаторы отмечали хороший словарный запас и богатую эрудицию ребят и то, что большинство совершенно свободно общались на заданную тему. Это и неудивительно. Каждый день в школе дети отвечают на уроках, готовят рефераты. А участие в проектной деятельности, различных семинарах, конференциях формирует у них умение последовательно излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения.