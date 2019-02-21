Чувашия на треть увеличит экспорт продукции, производимой малым и средним бизнесом

К 2021 году в республике в сфере малого и среднего предпринимательства должно на треть увеличиться количество компаний-экспортеров. Об этом говорилось на очередном заседании Совета при Главе Чувашии по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Проводивший заседание председатель Кабмина Иван Моторин напомнил, что Указ Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определяет развитие страны и затрагивает все важнейшие сферы жизни. В Чувашии реализуются 47 региональных проектов, направленных на решение задач, поставленных Президентом. Все запланированные в них мероприятия должны быть выполнены комплексно и в полном объеме, отставание недопустимо. На заседании были утверждены паспорта двух региональных проектов. Один из них, «Сохранение уникальных водных объектов», предполагает расчистку русла реки Суры. Это позволит улучшить экологическую обстановку и обеспечить бесперебойное водоснабжение Шумерли и Алатыря. Основным показателем другого проекта, «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», является прирост количества компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства — в 2021 году он должен достигнуть 30 процентов.