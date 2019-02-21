В феврале снег с крыш жилых домов свалился на головы уже двух чебоксарцев

15 февраля на улице Водопроводной пострадал 14-летний подросток, он был госпитализирован с травмой головы в детскую республиканскую клиническую больницу, опасности для его жизни и здоровья нет. А на следующий день на улице Ленинского комсомола снег с крыши дома обрушился на голову 28-летней девушки, у нее ушиб тазобедренного сустава. После осмотра травматологом ее отпустили домой.

По этим фактам СУ СКР по Чувашии проводит доследственные проверки на предмет наличия в действиях ответственных должностных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

По поручению главы администрации Чебоксар управляющие организации приступили к работам по уборке снежных «шапок» и наледи с кровель многоквартирных домов.

Фото old.kuzmolovo.ru: Об образовании сосулек и снега на кровлях чебоксарцев просят сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1383, 23-50-75. Фотографии можно также выслать на электронный адрес акции «СТОПСУГРОБ»: stopsugrob@gmail.com