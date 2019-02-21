Президент России Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию

Ключевая задача — сбережение народа…

«Перед нами стоят масштабные задачи. Мы идем к их решению постепенно и последовательно. Нам нужно дать достойные ответы на вызовы стремительно меняющегося мира, сохранить Россию как цивилизацию, основанную на ценностях наших народов», — этими словами Президент России вчера закончил ежегодное Послание Федеральному Собранию.

Церемония оглашения Послания, в котором глава государства традиционно называет приоритетные направления работы властей, рассказывает об основных проблемах и путях их решения, стала уже 15-й у Владимира Путина и 25-й по счету за всю историю подобных мероприятий. В ее преддверии, конечно, высказывалось много предположений о содержании этого документа. Далеко не всегда такие прогнозы оправдываются, но в этот раз большинство из них попали в точку — Президент действительно сделал упор на социальных вопросах. И очень серьезный упор.

В начале 2000-х годов нам уже удалось переломить негативные демографические тенденции, хотя это казалось невозможным. Теперь надо сделать это еще раз, чтобы к 2023-2024 годам добиться естественного воспроизводства населения, сказал Владимир Путин. Для этого он предложил принять целый комплекс мер, направленный на поддержку семьи.

Важно, чтобы рождение ребенка не ложилось дополнительным бременем на бюджет семьи, считает Президент. У нас действуют выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет при условии, что доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов на человека.

Необходимо с 1 января 2020 года поднять эту планку до двух прожиточных минимумов, что позволит почти в полтора раза увеличить число семей, имеющих право на дополнительные выплаты. Почти в два раза, до 10 тыс. рублей в месяц, будут увеличены выплаты для ухода за детьми с инвалидностью.

Цифра: 761 журналист российских и зарубежных СМИ был аккредитован для освещения церемонии оглашения Послания

«Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип простой: больше детей — меньше налогов», — сказал Владимир Путин. Надо стремиться и к снижению ставок по ипотеке, считает он. Сегодня для семей, в которых родились второй и последующие дети, действует временная льготная ставка. Необходимо распространить эту льготу на весь срок погашения ипотечного кредита. Кроме того, глава государства предложил ввести дополнительную меру поддержки семьи, где рождается третий или последующий ребенок, — погашение за счет государственных средств 450 тыс. рублей из ее ипотечного кредита. Причем запустить эту программу «задним числом» — уже с 1 января текущего года.

«Решение демографических проблем прямо связано с преодолением бедности. В 2000 году за чертой бедности находились около 40 млн человек. Сейчас их около 19 млн, но и это слишком много», — сказал Президент. Он предлагает предусмотреть дополнительные социальные гарантии для защиты людей, в частности, введение ипотечных каникул, если семья попала в сложную финансовую ситуацию.

Индексация пенсий в этом году не коснулась многих пожилых людей, получающих социальную доплату, — как только их доход превысил прожиточный минимум, эту доплату перестали платить. «Государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже потом проводить индексацию. Нужно пересчитать и вернуть людям деньги, которые они недополучили с начала года», — считает Владимир Путин.

Следующая важная тема, затронутая в Послании, — здравоохранение. До конца 2020 года медпомощь должна стать доступной во всех без исключения населенных пунктах России. Чтобы снизить дефицит кадров в больницах, предлагается снять возрастные ограничения в программе «Земский доктор». Серьезные средства будут направлены на борьбу с онкологическими заболеваниями.

В сфере образования предлагается обеспечить надлежащие условия обучения во всех школах, подвести к ним высокоскоростной Интернет. А также запустить программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в миллион рублей получат педагоги, переезжающие работать в села и малые города.

Официально Церемония оглашения Послания состоялась в Москве, в Гостином дворе. На нее были приглашены не только депутаты и сенаторы, но и члены правительства, представители судейского корпуса, руководители правоохранительных органов, члены Госсовета, главы основных конфессий и представители Общественной палаты РФ. На торжественном мероприятии присутствовали Глава Чувашии Михаил Игнатьев, председатель Госсовета ЧР Альбина Егорова, председатель Общественной палаты республики Алексей Судленков.

…Лишь через три четверти часа Президент перешел от социальных вопросов к развитию экономики. Впрочем, разве одно бывает без другого? Те же инициативы по поддержке семей с детьми и развитию ипотеки подстегнут не только строительную отрасль, но и смежные — по производству стройматериалов, дорожной и строительной техники, мебели и много чего еще.

Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить три процента, считает Владимир Путин. Необходимо обеспечить опережающий рост производительности труда, улучшить деловой климат, подготовить современные кадры. Настроить законодательство на новую технологическую реальность. Наконец, создать отечественный бренд экологически чистой продукции.

Отдельная тема — давление на бизнес со стороны силовиков и контролирующих органов. Об этом много говорится, но мало делается. Глава государства предлагает радикальное решение: «С 1 января 2021 года прекратить действие всех нормативных актов в сфере контроля и надзора. За оставшиеся два года нужно обновить нормативную базу, оставить то, что соответствует современным требованиям, а остальное сдать в архив».

Если в прошлом году значительная часть Послания касалась новых систем вооружений, то сейчас Владимир Путин не стал акцентировать внимание на оборонных вопросах. Но упомянул, что те комплексы, о которых говорилось год назад, уже встают на боевое дежурство.

Кроме того, сообщил о разработке ракеты «Циркон», которая будет поражать цели на скорости до девяти звуковых… «Для устойчивого и долгосрочного развития нам нужен мир. Вся работа по развитию Вооруженных сил направлена на защиту нашей страны», — сказал Президент.

А рефреном к Посланию можно считать его слова о том, что наши задачи носят долгосрочный характер, но работать на стратегические цели нужно уже сегодня — запаса времени на раскачку просто нет.

Фото kremlin.ru: Особое внимание в Послании уделено задачам, которые поставлены в майском указе. Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном развитии России, считает Президент.