Весело и с размахом Моргаушский район отметил свое 75-летие

ОБЩИЙ ДОМ ДЛЯ ВСЕХ

Как и принято в день рождения, были гости, подарки, угощения, песни с танцами и, конечно же, много добрых и теплых слов. Как следовало из многочисленных поздравлений, юбилей района – это праздник его жителей, всех, кто сохраняет и чтит традиции, уважает историю своей малой родины, чьими натруженными руками создаются блага сегодняшнего и завтрашнего дня.

Моргаушский район – один из молодых в республике, образован Постановлением Президиума Верховного Совета ЧАССР 10 февраля 1944 года. Период становления был таким же, как и у других, но благодаря трудолюбию людей, здесь живущих, к 70-м годам район уверенно вошел в число лучших в Чувашии, продолжает он удерживать эту марку и сегодня. Как следовало из выступления на торжестве главы администрации района Ростислава Тимофеева, по итогам оценки качества управления финансами (рейтинг Минфина Чувашии) среди муниципальных образований республики Моргаушский район входит в группу с высоким качеством управления.

Район неоднократно становился победителем и призером во всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование». А в прошедшем (2018) году на XI Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» район занял третье место и удостоился диплома 3 степени. Неплохие показатели на различных федеральных и республиканских конкурсах показывают и отдельные сельские поселения района. Так, в 2018 году Юнгинское сельское поселение на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» заняло 2 место.

Торжества моргаушцы традиционно устроили в здании Чувашского драмтеатра. Песни и танцы в исполнении коллективов художественной самодеятельности встречали гостей перед входом и сопровождали по всем трем этажам фойе театра. Здесь были развернуты многочисленные стенды, всевозможные выставки, интерактивные площадки, рассказывающие об истории, становлении и сегодняшней жизни района. Площадки промышленных и сельскохозяйственных предприятий не без гордости рассказывали о своих достижениях, мастера художественных промыслов показывали свои изделия, фермерские и личные хозяйства предлагали попробовать свою мясо-молочную продукцию, за стол зазывали многочисленные предприятия общепита… В общем, район с размахом демонстрировал все, чего достиг за 75 лет развития.

Основное действо в зрительном зале началось с показа документального фильма о районе и продолжилось выступлениями героев праздника и многочисленных гостей. Наверное, правильно, что выступления обоих глав района были краткими, лаконичными и затрагивали только сегодняшние основные моменты поступательного движения — ведь обо всем остальном желающие могли узнать на выставочных и демонстративных площадках.

Так, глава района, председатель районного Собрания депутатов Игорь Николаев больше остановился на развитии сельскохозяйственной отрасли, отметив стабильно развивающиеся предприятия имени Суворова, «Герой», «Свобода», имени Андреева, «Ударник». Район, по его словам, с каждым годом все увереннее включается в республиканские программы, благодаря чему преображаются его населенные пункты. К примеру, благодаря программе инициативного бюджетирования в 2018 году реализовано 17 проектов на общую сумму 12,8 млн рублей, 12 из них направлено на ремонт дорог в деревнях и селах. В текущем году проектов больше, и дороги будут отремонтированы еще в 19 населенных пунктах.

Валерий Вязов, глава администрации Моргаушского района в 1996-2004 годы: — Моргаушский район — удивительный район. В любой, даже самый трудный период на нашей земле были настоящие подвижники своего дела, которые становились ориентиром для других. К примеру, не так давно, когда в Чувашии говорили «Евтихий Андреевич», все знали, что речь идет о председателе колхоза, Герое Социалистического Труда Евтихии Андрееве. А таких, как Евтихий Андреевич, в нашем районе всегда было немало, в том числе и руководили районом очень достойные сильные личности. Ведь в чем особенность Моргаушского района по сравнению с другими? У нас главы района не менялись каждый год, трудились по несколько выборных сроков. Это конечно же имеет свои плюсы – стабильность, слаженная работа руководителей разных рангов и простых тружеников всегда ведет к успеху. Больших шагов в развитии район достиг в 70-е – 80-е годы. Именно тогда по итогам социально-экономического соревнования между районами и городами республики Моргауши занимали 1, 2 и 3-и места и ниже не опускались. Приятно сознавать, что и нынешние поколения моргаушцев продолжают трудовые традиции своих предшественников — успешно трудятся фермерские хозяйства, реализуются инвестиционные проекты, строятся школы, больницы, дороги. А сколько еще может измениться, если не останавливаться на достигнутом!..

Глава администрации района Ростислав Тимофеева упор в своем выступлении сделал на людские ресурсы. Особо отметив сидящих в зале ветеранов, он заметил, что за каждым большим и малым достижением стоит человек или коллектив. Несколько поколений моргаушцев создавали то, что сегодня имеет район: экономический потенциал, современную систему образования и здравоохранения, достижения в области культуры: «Именно вы создавали фундамент сегодняшнего Моргаушского района, благодаря вашему самоотверженному труду мы сегодня продолжаем идти по пути дальнейшего развития».

«Люди – главное богатство и ценность района», — согласился с ним и заместитель председателя правительства Чувашии – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, заметив, что потенциал у Моргаушского района огромный. По численности населения он в республике на шестом месте, по наличию земель – на десятом. Пожелав моргаушцам соответствовать своему гербу, быть здоровыми, как дуб, и обрастать многодетными семьями: «у дуба желудей немало», лучшим из них вручил часы и благодарность от Главы республики.

Кстати, заслуженные награды в тот день получили немало славных дочерей и сыновей земли моргаушской. Причем чуть ли не от всех министерств, а также Госсовета ЧР, Комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Совета муниципальных образований, Чувашпотребсоюза и многих-многих других организаций. По общему признанию, «нет ни одной отрасли, где бы не отличились моргаушцы»

Были отмечены механизаторы и доярки, врачи и учителя, работники сельских администраций и старосты деревень. Никого не забыли. Активная молодежь получила свидетельства о назначении специальной стипендии за особую творческую устремленность, представители старшего поколения – удостоверения ветерана труда Чувашской Республики. А Герою Социалистического Труда Евлалии Васильевой и заместителю председателя Госсовета Чувашии – председателю Комитета по госстроительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике Александру Федотову вручили Свидетельства о занесении в Книгу Почета Моргаушского района.

Много добрых слов было сказано в адрес моргаушцев в этот день. Со значимой датой жителей района поздравили гости из соседних районов, искренние поздравления прозвучали от главы Горномарийского района республики Марий Эл Александра Гурьянова.

Но, пожалуй, самым трогательным и неординарным было поздравление своих старших соотечественников учащимися Моргаушской средней школы. Три десятка мальчишек и девчонок, каждый по очереди, друг за другом в стихотворной форме рассказали об истории района. Вспомнили всех известных и знаменитых людей, внесших свой вклад в развитие района, республики и страны – Героев Советского Союза, России, председателей колхозов и Героев Социалистического труда, олимпийских чемпионов, писателей, поэтов, фольклористов, ученых, назвали всех руководителей района, отметив достоинства каждого.

Если обобщить выступление, то получится, что Моргаушский район – это часть маленькой Чувашии, и частичка большой России. Вместе со страной он переживал трудности и успехи, коллективизацию, военное лихолетье, послевоенное восстановление, период больших и малых строек, годы застоя, большие политические и экономические перемены. Все 75 лет его поступательного движения были наполнены событиями, влиявшими в той или иной степени на развитие края. Менялась экономическое и социально-культурное развитие района, но неизменным оставалось отношение людей к малой родине. Моргаушский район для них – не просто место жительства. Это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое. И нам предстоит его беречь и приумножать.