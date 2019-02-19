Чувашия – в числе лидеров по числу стипендиатов компании РОСГОССТРАХ

Компания РОСГОССТРАХ на протяжении более чем десяти лет реализует программу по поддержке лучших студентов российских вузов и колледжей из семей сотрудников и агентов компании. В начале нового семестра именные стипендии были назначены 117 студентам из 40 регионов страны, в том числе 40 студентам стипендия назначена впервые. Лидерами по числу стипендиатов стали Башкортостан, Чувашия, Нижегородская, Тюменская и Пензенская области.

В новом семестре в число участников этой социальной программы из Чувашии вошли:

— Алексеев Дионисий Витальевич, студент Чебоксарского кооперативного института;

— Гаврилова Александра Дмитриевна, студентка Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова;

— Сапожникова Юлия Алексеевна, студентка Чебоксарского колледжа им. Н.В. Никольского;

— Фирсов Антон Алексеевич, студент Института электротехники и светотехники (Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева);

— Сетяева Юлия Александровна, студентка Алатырского технологического колледжа.

Всего за время действия стипендиальной программы финансовую поддержку от компании РОСГОССТРАХ получили 23 студента из Чувашии. Многие студенты, по достоинству оценив все преимущества этой программы, входят в число стипендиатов из года в год.

Обязательными критериями для назначения стипендии являются успешная учеба студента и добросовестный труд его родных в компании. Многие студенты — представители страховых династий, и велика вероятность того, что они продолжат семейные традиции. Ведь наряду с материальной поддержкой РОСГОССТРАХ предоставляет стипендиатам возможность пройти практику либо стажировку в представившем его филиале. Ежегодно лучшие стипендиаты, отлично зарекомендовавшие себя в учебе и на практике, получают приглашение устроиться на работу в старейшую страховую компанию страны.

«Для нашей компании подготовка квалифицированных кадров, поддержка талантливой молодежи, стремящейся к получению новых знаний и связывающей свое будущее с экономической сферой, – это один из элементов политики социальной ответственности. Вместе с тем это и залог успешной деятельности: энергичность молодежи, ее готовность к переменам и активная жизненная позиция дают мощнейший импульс развитию дела госстраховцев», – говорит директор Управления по взаимодействию с учебными заведениями компании РОСГОССТРАХ Евгений Злобин.

Всего за время реализации стипендиальной программы РОСГОССТРАХа целевую поддержку от компании получило более 1500 представителей российского студенчества.