В Чувашии пройдет картофельная выставка

Минсельхоз России на своем сайте анонсировал межрегиональную выставку-форум «Картофель-2019», которая пройдет с 28 февраля по 1 марта в Чебоксарах.

Как сообщается, в ней примут участие представители более чем 20 регионов страны. Традиционно в рамках межрегионального форума ведущие производители и поставщики представляют современные достижения науки и практики картофельной индустрии, демонстрируют селекционные результаты и наиболее востребованные сорта картофеля, обмениваются опытом работы, знакомятся с новыми технологическими и техническими решениями производства, хранения, переработки, упаковки и транспортировки картофеля.

В рамках выставки предусмотрены насыщенная деловая программа, обширная выставочная экспозиция отечественных и зарубежных достижений отрасли, дегустация блюд из картофеля, конкурсы для участников и посетителей.