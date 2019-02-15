Михаил Игнатьев принял участие в мероприятии АСИ – «Развитие регионов: данные и алгоритмы»

15 февраля в рамках Российского инвестиционного форума – 2019 в Сочи Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в бизнес-завтраке Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Развитие регионов: данные и алгоритмы». Обсуждался алгоритм принятия эффективных управленческих решений на основе данных в регионах страны.

В ходе мероприятия участники смогли обменяться мнениями по актуальной проблематике использования инструментов цифровой экономики в региональном управлении. Обменялись мнениями о сегодняшних трендах в управлении регионами на основе данных, а также о пользе работы с данными в решении традиционных задач.

Генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева объявила о начале конкурса цифровых решений для регионов.

«Что касается лучших практик, АСИ получило такую компетенцию в процессе работы, и мы сегодня становимся серьезным поставщиком лучших социально-экономических практик для регионов. Но что касается цифровых решений для регионов, лучших практик еще нет. Сегодня объявляем конкурс на цифровые решения для регионов», – сообщила Светлана Чупшева.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый – конкурс задач для регионов, второй – конкурс решений для IT- и дата-специалистов, третий – конкурс внедрений для региональных властей и бизнеса.

Предполагается, что данный проект АСИ будет способствовать созданию и внедрению в субъектах Российской Федерации решений и продуктов, основанных на работе с данными, а также вовлечению широкого круга IT-специалистов, команд разработчиков и IT-подразделений крупного бизнеса в решение задач и проблем регионов. Реализация проекта предполагает снижение затрат регионов на разработку решений для изменения и совершенствования социально-экономических процессов и процессов госуправления, внедрение в регионах качественно новых продуктов и решений, расширение компетенций управленческих команд органов власти субъектов РФ в сфере работы с данными.

«Верим, что конкурс позволит собрать хорошую большую аналитическую базу всех отраслей и предложить лучшие решения для каждого региона», – подытожила генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

В дискуссии выступили Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, председатель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин, главы регионов, представители IT-сообщества, эксперты.

Справка:

В Чувашии в целях создания «сквозных» цифровых технологий, формирования спроса на систему финансирования проектов по разработке и внедрению цифровых технологий и платформенных решений разработан региональный проект «Цифровые технологии».

Реализация данных мероприятий невозможна без непосредственного участия ИТ-кластера Чувашской Республики, деятельность которого сегодня уже позволила выстроить эффективную систему взаимодействия и кооперации ИТ-предприятий, научно-образовательного сектора и органов власти.

Для участия в конкурсах проектов применения сквозных технологий от Чувашии в настоящий момент сформированы следующие кейсы:

1. Разработка программной платформы поддержки принятия врачебных решений на основе обработки больших данных и их анализа методами искусственного интеллекта

Создание системы поддержки принятия врачебных решений, функционирующей на технологиях искусственного интеллекта, основанной на анализе имеющихся данных о пациенте для определения проблемы (диагностирование), путей ее решения (рекомендации врачу) и прогноза дальнейшего состояния пациента.

2. Создание платформы «Цифровая экосистема региона»

На сегодняшний день в различных информационных системах, интегрированных с отраслевыми порталами (здравоохранение (Портал «Здоровая Чувашия»), культура (Портал «Культурный провайдер»), образование (Портал образования), ЖКХ (Портал «ЖКХ Чувашской Республики»)), порталом открытых данных, геопорталом Чувашской Республики и официальным порталом органов власти Чувашской Республики, хранится огромное количество неструктурированных данных на базе разрозненных информационных систем, которые не применяются для анализа и принятия управленческих решений. При этом принципы реализации указанных отраслевых систем являются схожими и могут быть переложены из одной отраслевой системы в другую.

Предлагается создать единое решение «Цифровая экосистема региона», которое может быть применено для сбора, хранения, информационного обмена, анализа и предоставления доступа к информации для различных отраслей экономики.

3. Оказание государственных услуг для бизнес-сообщества посредством Информационной системы «Контрольно-надзорная деятельность Чувашской Республики»

Основная проблема в контрольно-надзорной деятельности известна – необходимость снижать количество неоправданных проверок таким образом, чтобы они проводились на объектах с повышенным риском. А во всех остальных случаях использовать дистанционные методы контроля. Новая модель контрольно-надзорной деятельности предполагает исключение избыточных и дублирующих требований. Другими словами, необходима обработка большого объема данных, в результате чего должно остаться только необходимое. В конечном итоге планируется сформировать реестр обязательных требований, который станет понятным не только контролерам, но и представителям бизнеса.