На предприятиях концерна «Тракторные заводы» внедряются современные цифровые технологии

14 февраля на полях Российского инвестиционного форума в Сочи Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев встретился с генеральным директором ООО «2050-Интегратор» Дмитрием Гиммельбергом.

Дмитрий Гиммельберг рассказал, что ООО «2050-Интегратор», созданное акционерами АО «Трансмашхолдинг», занимается внедрением современных цифровых технологий на машиностроительных предприятиях, в частности, в транспортном машиностроении. «Внедрение цифровых технологий позволяет сделать предприятия более конкурентоспособными, повысить производительность, сократить затраты, увеличить заработную плату. Наша задача – с помощью передовых технологий повысить эффективность предприятий концерна «Тракторные заводы», чем мы в ближайшее время займемся», – отметил он.

Напомним, долги «Тракторных заводов» перед Внешэкономбанком (около 82 млрд рублей) перешли к дочерней структуре Ростеха – ООО «КТЗ», которое, в свою очередь, переуступило их частному инвестору. Это означает, что предприятия концерна «Тракторные заводы» переходят на новый этап развития и наращивания темпов производства. Основная задача перед концерном сегодня — вернуть объемы докризисного периода. Частный инвестор, то есть АО «Трансмашхолдинг», заинтересован в скорейшем восстановлении и загрузке производственных мощностей концерна, для того, чтобы удовлетворить возросший спрос на продукцию от заказчиков со всей России, включая ОАО «РЖД», в том числе его филиал «Росжедорснаб», а также ПАО «ТрансКонтейнер», ООО «КузбассТрансЦемент» и пр.

Будут расширены спектр выпускаемой продукции и география сбыта техники, а также налажен выпуск комплектующих для сельскохозяйственной техники под брендом John Deere.

2018-й год стал для концерна годом финансово-экономического оздоровления: объем отгруженной продукции увеличился в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом, убытки сократились в 3,9 раза.

На производственных предприятиях занято около 8200 человек. На сегодняшний день там своевременно выплачивают заработную плату и планомерно расширяют штат сотрудников (всего за прошлый год на работу принято свыше 2 тыс. человек). Показатель неполной занятости на предприятиях гражданского дивизиона «Тракторные заводы» отсутствует, в то время как в аналогичном периоде прошлого года он составлял почти 3 тыс. человек.

Отвечая на вопросы журналистов, Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что у концерна «Тракторные заводы» очень хорошие перспективы. «Вагоны производятся, появились новые заказы, работникам своевременно выплачивается зарплата. Соответственно появятся дополнительные налоговые поступления в бюджет», – добавил Глава региона.