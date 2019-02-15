В День святого Валентина в Чувашии сочетались браком 39 пар

Любовь и свадьбы

Несмотря на то, что День святого Валентина официально не отмечается в России, праздник всех влюбленных все же популярен среди молодежи. Поддержать в этот день женихов и невест решили в органах ЗАГС республики.

Марш Мендельсона вчера прозвучал для 39 пар молодоженов. «Пар немного, так как 14 февраля пришлось на будний день», — объясняют сотрудники ЗАГСа. Новобрачные меж тем считают, что семейный союз, заключенный в День влюбленных, станет залогом вечной любви. В разных районах в честь влюбленных прошли праздничные вечера, на которых чествовали юбиляров семейной жизни, опытные супруги давали наставления молодоженам. В Батыревском районе, например, организовали шоу «Любовь с первого взгляда», а в Порецком — объявили фотоконкурс «Вот оно, счастье».