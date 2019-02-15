Чебоксарец взыскал с УК ущерб, причиненный его автомобилю упавшим с крыши льдом

Ленинский районный суд Чебоксар удовлетворил иск горожанина к организации, по вине которой был поврежден его автомобиль в результате падения льда с крыши жилого дома.

С ответчика, обслуживающего дом, взыскан причиненный ущерб в сумме 107900 рублей, а также расходы на проведение экспертизы по определению стоимости восстановительного ремонта авто и госпошлина — а это в общей сложности еще более 8 тысяч рублей.

Представитель организации обжаловал решение в вышестоящую судебную инстанцию, заявляя, что их вины в произошедшем нет, мол, истец сам допустил грубую неосторожность, припарковав машину вблизи жилого дома и в неустановленном месте. Однако апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.