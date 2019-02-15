Выплату алиментов предлагают продлить на время учебы детей в вузах и колледжах

Как пояснили в ведомстве, речь идет об алиментах, назначаемых после развода родителей. Если отец ушел из семьи, он будет обязан платить алименты сыну или дочери-студентке и после совершеннолетия, пока те учатся.

На проблему указали сами родители: в Минюст поступает масса обращений, что в той или иной семье отец, как только ребенку исполнилось 18 лет, умыл руки и перестал оказывать ему какую-либо поддержку. Между тем студенту прокормить себя достаточно трудно, зачастую приходится выбирать: или учеба, или работа.

Поэтому родители-одиночки и просят закрепить в Семейном кодексе РФ обязанность другого родителя, не проживающего с ребенком, продолжать выплачивать алименты на содержание совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся по очной форме в вузах и колледжах. Более того, иногда 18-летний молодой человек может еще не успеть закончить школу.

«Сейчас фактически все расходы по содержанию детей-студентов возлагаются на родителя, проживающего с ребенком, поскольку по достижении 18 лет дети перестают получать алименты от другого родителя, — рассказывают в Минюсте. — Учитывая, что в настоящее время общепринятый период обучения детей выходит за пределы 18 лет, возникает системная диспропорция в несении расходов на содержание ребенка».

Законопроект будет разрабатываться по результатам общественного и экспертного обсуждения. «Данная инициатива не затрагивает право на бесплатное образование, получение стипендий и другие существующие меры поддержки», — подчеркивают в министерстве.

Источник — «Российская газета»