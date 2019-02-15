Проекты — приоритетные, цели — стратегические

В работе Российского инвестиционного форума в Сочи принимает участие делегация Чувашии под руководством Михаила Игнатьева, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

На пленарном заседании форума выступил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, подчеркнувший, что реализация приоритетных национальных проектов, разработанных в соответствии с майским указом 2018 года Президента России, — это принципиально новый этап для развития страны. «Речь идет уже не о точечных реформах, а о комплексных решениях, комплексных преобразованиях практически во всех сферах. Причем одновременно. Национальные проекты — это единая матрица, в которую мы постарались уложить жизнь всей страны», — обозначил он.

В этот же день Глава Чувашии принял участие в панельной сессии «Продолжительность здоровой жизни — основа развития общества». Ключевой темой обсуждения стали пути достижения важнейшей стратегической цели, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, — повышения к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет), а также повышения качества жизни старшего поколения.

Михаил Игнатьев поделился региональным опытом по продлению активного долголетия населения. В республике разработан стратегический план по укреплению здоровья жителей возрастной группы 60 лет и старше — «Паспорт активного долголетия». Он содержит рекомендации по питанию, режиму дня, физической и умственной нагрузке, дневник самоконтроля с акцентом на прием необходимых лекарственных средств, а также информацию о первых признаках жизнеугрожающих состояний, которые требуют врачебного вмешательства.

В рамках форума состоялся круглый стол «Развитие электросетевого комплекса субъектов Российской Федерации в эпоху глобальных технологических изменений», который провел министр энергетики России Александр Новак. Участники встречи обсудили внедрение механизма долгосрочных тарифов на электрическую энергию с индексацией по уровню инфляции и высказали свое мнение по поводу готовящихся изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике».

Глава Чувашии предложил участникам «круглого стола» продолжить дискуссию по теме электроэнергетики на площадке конференции «РЕЛАВЭКСПО 2019», которая пройдет в Чебоксарах 23-26 апреля, и пригласил их посетить предприятия электроэнергетического комплекса республики. Александр Новак выразил заинтересованность в посещении республики. «Давно собираюсь к вам, обязательно приеду», — сказал министр энергетики России.

На полях инвестиционного форума было подписано Соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министров Чувашии и Образовательным фондом «Талант и успех». Документ подписали Михаил Игнатьев и руководитель фонда Елена Шмелева. Тем самым дан старт процессу создания в Чувашии Регионального центра по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи по модели Центра «Сириус».

Одна из основных задач центра — создание научной и творческой среды, благоприятной для развития одаренности школьников. Немаловажным направлением деятельности центра станет повышение уровня профессионального мастерства педагогов, подготовка их к продуктивной работе с одаренными детьми. В число участников программ смогут попасть победители и призеры олимпиад, научно-исследовательских конференций и интеллектуальных конкурсов, творческих и спортивных мероприятий, которые также будут включены в региональный банк данных одаренных детей.

Фонд «Таланты и успех» будет осуществлять методическую и консультационную поддержку Чувашии при создании и функционировании Регионального центра, в том числе будет открыт доступ к информационной образовательной среде Центра «Сириус» и ее ресурсам, организовано дополнительное профессиональное образование управленческих и педагогических кадров.

В этот же день Глава Чувашии и временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписали План мероприятий по реализации ранее принятого правительствами двух республик Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2019-2024 годы. Кроме того, Михаил Игнатьев и председатель Совета директоров ПАО «Химпром» Ярослав Кузнецов подписали Соглашение о взаимодействии между правительством Чувашии и публичным акционерным обществом «Химпром», которое будет способствовать созданию нового крупнотоннажного производства пероксида водорода на заводе в Новочебоксарске.

Фото gov.cap.ru: «У наших педагогов появится доступ к самым инновационным методам обучения «Сириуса», увеличится количество повышающих квалификацию на базе «Сириуса» учителей из Чувашии, больше детей смогут принять участие в профильных программах образовательного центра.

Уверен, это будет плодотворное сотрудничество», — так прокомментировал в своем Инстаграм Михаил Игнатьев подписание соглашения с Фондом «Талант и успех».