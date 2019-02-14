Министры рассмотрели проекты будущих законов

Послание — в жизнь

Заседание правительства Чувашии вчера прошло быстро и по-деловому. Всю повестку, а это двадцать один вопрос, руководители министерств успели рассмотреть за час.

В основном работа была техническая: озвучивались согласования, связанные с изменением федерального и республиканского законодательства, вносились правки в отдельные формулировки. К примеру, в новой редакции республиканского Закона «О регулировании жилищных отношений» планируется предусмотреть выделение жилья коммерческого найма нуждающимся в жилых помещениях Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации, родившимся на территории Чувашии. Правда, попадает под эту категорию и живет в республике, как прозвучало на заседании, лишь один человек.

Объемным оказался вопрос, касающийся реализации Послания Главы Чувашии Госсовету республики. В план действия органов исполнительной власти вошли мероприятия, направленные на цифровизацию экономики, улучшение делового климата, развитие инфраструктуры, улучшение экологической обстановки, сбалансированность бюджета и на осуществление эффективной социальной политики. Рассказывая об этом, и.о. министра экономического развития, промышленности и торговли Сергей Григорьев упомянул и конкретные задачи. К примеру, в сфере здравоохранения планируется сдать в эксплуатацию здание поликлиники Центральной городской больницы, реконструировать «инфекционку» городской детской больницы № 2, ввести 26 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности и 18 передвижных медицинских комплексов для населенных пунктов с населением меньше 100 человек. Также будет обеспечено целевое обучение абитуриентов и выпускников медицинских вузов, в рамках проекта «Мужское здоровье и активное социальное долголетие» организуют работу пяти межмуниципальных урологических центров…

И.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Максимов назвал коллегам сумму, которую Республиканский фонд капремонта может потратить в этом году на обновление многоквартирных домов — с учетом неиспользованной в прошлом году суммы это больше 1 млрд 430 млн рублей.

Свои цифры озвучил также министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев: по его словам, за четвертый квартал 2018 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составила 8657 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель — 9193 рубля, для пенсионеров — 7099 рублей, для детей — 8639 рублей. Прожиточный минимум влияет на назначение пособий и нужен для составления прогнозов социально-экономического развития республики.

Рассматривались в этот день и другие вопросы, некоторые с ремаркой «принимается с учетом замечаний».