Вырос кредитный рейтинг республики

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service Limited повысило кредитные рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Башкортостана, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа, Самарской области, Чувашии, Краснодарского и Красноярского краев, Республики Коми и Нижегородской области.

По сообщению агентства, с «Ba1» до «Baa3» повышены рейтинги Москвы и Санкт-Петербурга, с «Ba2» до «Ba1» — Московской области, Башкортостана, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Рейтинги Самарской области и Чувашской Республики повышены с «Ba3» до «Ba2», Краснодарского и Красноярского краев, Коми и Нижегородской области — с «B1» до «Ba3». Об этом сообщается на портале органов власти республики.