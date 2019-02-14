Ранее судимый за издевательство над отцом сын выгнал больную мать на улицу

Неходячая женщина более трех часов провела на холоде без одежды и обуви.

Учитывая то, что на улице было минус шесть градусов, 66-летняя жительница села Большой Сундырь Ядринского района могла замерзнуть насмерть, если бы ее крики о помощи не услышала местный фельдшер. Проживающая неподалеку медицинская работница зашла к соседям и обнаружила несчастную на снегу в легкой домашней одежде и тонких носочках.

На улицу в таком виде мать выволок ранее неоднократно судимый сельчанин, придя в ярость от необходимости постоянного ухода за немощной родительницей. 46-летний мужчина хладнокровно закрыл за ней дверь и больше не выходил, несмотря на жалобные просьбы матери. Отказать фельдшеру, правда, не посмел и впустил больную обратно, но после нескольких часов на морозе пенсионерке уже требовалось не просто тепло, а медицинская помощь.

Пострадавшую госпитализировали. Как сообщили в группе дознания ОМВД России по Ядринскому району, согласно заключению специалистов она получила обморожение ноги второй степени — ее здоровью, и без того слабому, причинен вред средней тяжести.

В отношении жестокосердного сына было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ — «оставление в опасности». Кстати, в прошлом он был судим за издевательство и над отцом. Эта семья теперь под особым надзором полиции…