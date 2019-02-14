Супруги Каширины отпраздновали изумрудную свадьбу

НОВОЧЕБОКСАРСК. Накануне Дня всех влюбленных, который 14 февраля неофициально отмечают и многие российские пары, изумрудную свадьбу отпраздновали супруги Николай Каширин и Мария Лысакова.

Сотрудники отдела ЗАГС администрации города провели выездную церемонию чествования юбиляров. Брак Николая Егоровича и Марии Павловны был зарегистрирован 55 лет назад 11 февраля в Калининском сельсовете солнечной Киргизии. Хотя познакомились молодые еще задолго до того, на танцах. Мария тогда училась в пищевом техникуме, а Николай проходил курсы в аэроклубе. Судьба разбросала влюбленных по разным городам, но они продолжали писать друг другу письма, пока не решились на серьезные отношения. В 1976 году муж и жена переехали в Новочебоксарск, где многие годы работали на Чебоксарской ГЭС.

Секрет крепкого брака — в любви и уважении друг к другу, поддержке в трудные минуты, признались супруги, поставив свои подписи в Почетной книге юбиляров семейной жизни. Такие семьи работники ЗАГСа нередко ставят в пример новобрачным, которые после первой же ссоры бегут подавать на развод. Кстати, 14 февраля объявлен в Новочебоксарске днем без разводов. Гражданам, решившим развестись, будут предлагать не торопиться разрывать отношения и дать друг другу еще один шанс.

Фото cap.ru: Несмотря на то, что супруги Николай Каширин и Мария Лысакова — пенсионеры, они ведут активный образ жизни, посещают спортклуб, выращивают овощи на даче и делают заготовки на зиму для детей и внуков.