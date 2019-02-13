В Новочебоксарске подвели итоги XIII конкурса «Школа-пресс»

Слово молодым

У них почти все как в настоящей журналистике: редакционный коллектив, верстка, фотографии, материалы о важном. Правда, пока это «важное» заключено в маленьком мире отдельно взятой школы, лицея или гимназии.

И все же, несмотря на то, что азам журналистики, газетной верстке и дизайну ребята только учатся, у каждого издания уже есть что сказать, есть свое лицо и свой голос!

6 февраля в новочебоксарском Центре развития творчества детей и юношества чествовали победителей Межрегионального открытого творческого конкурса школьных газет «Школа-пресс-2019». Творческое состязание издательский дом «Грани», при поддержке Мининформполитики Чувашии и Лиги юных журналистов России, проводит уже в 13-й раз.

Всего на конкурс прислали более 150 работ из разных уголков России. В основном это регионы ПФО — активнее других в этом году республики Татарстан и Марий Эл, Пензенская, Кировская и Нижегородская области. Но есть и работы издалека — из Тульской области и Забайкальского края.

По традиции в этот день для начинающих репортеров мастер-классы провели известные медиаэксперты региона. Специалисты по кадру, тексту и звуку раскрывали будущим коллегам профессиональные секреты и не только одновременно в пяти аудиториях. О работе журналиста в 21 веке ребята узнавали на встречах с главным редактором газеты «Советская Чувашия» Владимиром Васильевым, журналистом газеты «Грани» Дмитрием Новаком, PR-менеджером компании «МегаФон» Натальей Яшиной.

Среди участников — Лиза Плохова, которая приехала на конкурс из Зеленодольского района Татарстана. Четырнадцатилетний юнкор — заядлый мастер пера. Девочка уже успела написать немало материалов, которые публиковались не только в школьной газете, но и в региональных СМИ. Рассказывает, что для нее журналистика — настоящая школа жизни: «Сейчас я стараюсь максимально развиваться в сфере журналистики, поэтому этот мастер-класс, конечно, очень полезен для меня. Мы делаем свою школьную газету, и мне нравится перспектива доносить до людей то, что, возможно, покажется им важным. Ты делишься чем-то, и это замечательно».

Таких, как Лиза, здесь сотни. По словам ребят, запала и энергии хватает, но многим недостаточно только писать. Они хотят овладеть операторским мастерством, монтажом, графикой… Немалую аудиторию собрали руководители ВГТРК «Чувашия» Екатерина Канюка и Национальной телерадиокомпании Оксана Ачкасова, которые провели мастер-класс «Особенности конвергентной журналистики» (сам снимаю, транслирую, пишу).

Любопытство — основное качество журналиста — этим ребятам точно присуще. Юлия Иканина вместе со своей командой журналистов газеты «Миг» приехала из Нижнего Новгорода. В редакции 12-й школы работают всего семь человек. Юнкоры не ограничивают себя дедлайнами, выпускают газету по мере возможности. Секрет успеха, признается Юля, в энтузиазме: «В нашей газете обыгрываются самые актуальные темы, которые волнуют сейчас многих школьников. Если хорошо украсить, то все можно подать вкусно. Быть журналистом — значит грамотно все написать, оформить, развить тему. Школьная газета приносит мне одни удовольствия. Есть задумка — в будущем поступить в МГУ, показать себя там…»

Заключительным аккордом дня стало награждение победителей конкурса «Школа-пресс-2019». Лучшим корреспондентом школьной газеты стала Марина Егорова, ученица школы № 12 из Новочебоксарска. Лучшей газетой городской школы эксперты назвали сразу два издания — «Школьное время» чебоксарской школы № 48 и «Лицеист» лицея города Бор Нижегородской области. А лучшую газету сельской школы выпускают в Улетовской школе Забайкальского края и лицее имени В. Карпова Республики Татарстан. Лучшим дизайном могут похвастаться издания «Классная газета» школы № 8 города Новочебоксарска и «Куча-мала» — детский медиа-центр города Чебоксары. Лучшим новостным фото был признан снимок «В салоне космического корабля», опубликованный в школьной газете «Логос» лицея в Кировской области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ РОМА ТОЛСТОВ, чебоксарская школа № 39: — Нам объясняли, какой контент лучше снимать на канал «YouТube», как писать живые актуальные статьи. Поговорили и о разных знаменитых людях… Мы на конкурс отправили сразу три газеты — в три номинации. Я уже шестой год занимаюсь телевидением и печатью. Пишем то, что сейчас в тренде, поэтому у нашего медиа-центра «Куча-мала» быстрыми темпами растет количество подписчиков как на канале «YouТube», так и в группе «ВКонтакте». ЕКАТЕРИНА КАНЮКА, директор филиала ВГТРК ГТРК «Чувашия»: — Очень здорово, что у совсем юных, начинающих журналистов есть такая площадка, где они имеют действительно реальную возможность и посмотреть друг на друга, и поучиться чему-то у мэтров. За несколько лет именно этот конкурс стал трамплином для многих хороших журналистов. АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ, журналист газеты «Грани»: — Мы воспитываем себе смену. Газета «Грани» в частности и вообще Чувашия. Делаем упор именно на нашу республику. Стараемся приглашать сельские, городские школы, чтобы они приехали и пообщались с другими ребятами, взяли себе на вооружение что-то, заинтересовались журналистикой.

Фото grani21.ru: На мастер-классе «Лови момент!» юным журналистам и журналисткам (а последних на «Школе-пресс»» было подавляющее большинство) рассказали о том, каким должен быть снимок на первой полосе газеты.