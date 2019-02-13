Задержана преступная группа, совершавшая кражи из автомобилей с помощью сканера

Начиная с декабря в полицию столицы Чувашии стали поступать сообщения о необычных кражах из машин. Стоило автовладельцу отлучиться за покупками, как в транспортное средство проникали неизвестные и похищали из салона все ценное. Причем воры не оставляли за собой практически никаких следов — ни взломанных замков, ни разбитых стекол.

Не пойман — не вор?

Все автомашины, подвергшиеся ограблению, были оборудованы сигнализацией, но на этих незваных гостей противоугонные устройства почему-то не реагировали, к возвращению хозяина «железный конь» оказывался запертым, словно никакого проникновения не было. Вот почему автолюбители далеко не сразу замечали пропажу своих вещей и зачастую не связывали это с посещением торговых учреждений…

Без сканера здесь не обошлось, решили в Управлении уголовного розыска МВД по Чувашии и запланировали ряд мероприятий для поимки преступной группы, вооруженной специальным техническим устройством. Прибор позволяет «джентльменам удачи» перехватить сигнал в тот момент, когда владелец включает сигнализацию, и потом использовать данный код для проникновения в машину. К февралю оперативники располагали информацией о возможных автоворишках и легковушке, на которой те передвигались. И тут сыщикам повезло: «перехватчики» сигнала оказались в центре полицейского «Перехвата»…

Задержали по звонку

В полицию поступил звонок от бдительного автолюбителя, обратившего внимание на подозрительную троицу, поспешно скрывшуюся на автомашине ВАЗ-21099. Дежурная часть УМВД России по городу Чебоксары немедленно передала ориентировку на эту легковушку всем постам, и сотрудники патрульно-постовой службы полиции не пропустили серебристый автомобиль в потоке. После преследования машина с предполагаемыми злоумышленниками была задержана и доставлена в отделение полиции. К такому развитию событий трое уроженцев Моргаушского района явно не были готовы. В ходе осмотра «боевой машины» сельчан стражи порядка изъяли тот самый сканер, позволявший совершать кражи без шума и пыли…

В ходе допросов молодые люди рассказали, как использовалось данное устройство. Свою «тихую охоту» они действительно вели на стоянках возле крупных торговых центров. Один шел за водителем, чтобы вовремя предупредить товарищей о возращении хозяина, двое других орудовали в салоне. Как признались задержанные, они рассчитывали на денежные средства, оставленные в машине, однако столь беспечные автолюбители им не попадались. Приходилось довольствоваться различной техникой и аксессуарами.

Кстати, о некоторых из хищений полицейские узнали от самих подозреваемых, эти факты даже не попали в сводку происшествий. Как рассказал начальник оперативно-сыскного отдела по раскрытию краж столичного УМВД подполковник полиции Евгений Цапырин, одного из потерпевших буквально пришлось убеждать по телефону еще раз внимательно осмотреть свое авто. Чебоксарец заверял их, что у него все в порядке, и только потом удостоверился в отсутствии регистратора…

«Работа» в столице

Часть похищенного была изъята в ходе обыска у подозреваемых. Причем криминальное «хобби» сыновей для родителей оказалось полной неожиданностью. Они были уверены, что дети регулярно ездят в город на учебу и работу. По оперативной информации, трое сельчан, 20-23 лет, причастны как минимум к семи кражам из салонов автомашин в Чебоксарах с общей суммой причиненного ущерба порядка 25000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, было раскрыто аналогичное хищение в Моргаушах, совершенное одним из молодых людей в 2017 году. Тогда местный житель тоже попал в поле зрения правоохранителей, но доказать вину юноши не удалось.

Несомненной удачей в Управлении уголовного розыска республиканского МВД считают и изъятие у задержанных предполагаемого орудия преступления. Группы, схожие с этой по способу проникновения в транспортные средства, задерживались в республике и ранее, однако главная улика — так называемый сканер — до этого в руки сыскарей как-то не попадала. Происхождение прибора, который использовался троицей, выясняется. Сами задержанные поясняют, что заказали сканер по Интернету. Между тем, приобретение и распространение подобных технических устройств в Российской Федерации запрещено и преследуется по закону. Мероприятия в этой части продолжаются…

Фото пресс-службы МВД по Чувашии: Воры со сканером рассчитывали, что запрещенное в России устройство поможет им разбогатеть, но «нажили» лишь крупные неприятности.