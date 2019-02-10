Анжелика Сидорова одержала победу на этапе зимнего тура IAAF в Мадриде

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, представляющая Москву и Чувашию, одержала победу на этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Очередной 4-й этап зимнего тура ИААФ проходил в испанском Мадриде. Анжелика Сидорова, выступавшая в нейтральном статусе, преодолела планку на высоте 4,91 метра. Серебряным призёром стала гречанка Николета Кириакопулу с прыжком на 4,74 м. Бронза досталась канадке Алише Ньюман со скромным результатом 4,56 м.

Для Сидоровой 4,91 – лучший результат в 2019 году. В январе в Новочебоксарске спортсменка уверенно победила на Кубке Главы Чувашии, показав на тот момент лучший результат сезона в мире – 4.85

Напомним, Анжелика Сидорова является двукратной чемпионкой России (2014, 2015) и победительницей чемпионата Европы (2014). В помещениях на ее счету пять побед в первенстве страны (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) и одна — на континентальном первенстве (2015).