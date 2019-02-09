Владимир Мединский подвел итоги визита в Чебоксары

Своеобразным подведением итогов рабочего визита министра культуры России в Чувашию стал разговор Владимира Мединского и Михаила Игнатьева с журналистами. «Мне приятно, что я увидел в Чувашии искреннее, неравнодушное отношение к проблемам культуры и стремление максимально поддерживать дома культуры, детские школы искусств, национальные театры, — отметил Мединский в разговоре с представителями СМИ. — Это большая нагрузка на республиканский бюджет. Тем не менее, регион находит средства. Поэтому хочется помогать тем, кто работает с полной самоотдачей».

«Не секрет, что в Год театра особой поддержки ждут региональные театры, будут ли в связи с этим особые гранты?» — прозвучал вопрос. Отвечая на него, Мединский напомнил, что региональные театры не обделены вниманием и сейчас – это программы поддержки муниципальных театров, детских кукольных театров. В Чувашии таким образом поддерживаются несколько учреждений, среди которых Экспериментальный театр, Театр драмы, Театр кукол, ТЮЗ… Причем это системная работа, а не разовые дотации. Ну а на что тратить дотации, продолжил министр, на новые постановки или на техническое оснащение, решать должны сами храмы искусства. Но при этом «любой театр должен быть в первую очередь красивым, ярким, современным, прекрасно оборудованным помещением».

Могут ли быть региональные театры интересны столичному зрителю — своим мнением на этот счет поделился Михаил Игнатьев. Уже сегодня в республике развиваются образовательный и медицинский туризм, и наша задача – создать благоприятную среду для развития других отраслей. К примеру, реконструкция учреждений культуры – один из шагов, которые должны сделать наши театры привлекательнее для гостей, отметил руководитель региона.