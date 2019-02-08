В день проведения гонки «Лыжня России» будет уменьшен интервал движения общественного транспорта

В Чебоксарах 9 февраля в 12.00 пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019».
Для обеспечения комфортной транспортной доступности места проведения соревнований администрация Чебоксар скорректировала график работы общественного транспорта.
Так, с 10.00 до 11.30 и с 12.30 до 15.00 троллейбусы №№ 2, 9, 15 и автобус № 15 будут двигаться с укороченным интервалом:
- Троллейбус №2 «Аэропорт – железнодорожный вокзал» — 9 минут;
- Троллейбус №9 «Аэропорт – Агрегатный завод» — 8 минут;
- Троллейбус №15 «Аэропорт – Красная Площадь» — 6-8 минут
- Автобус №15 «Аэропорт – ТК Московский» будет работать по графику рабочего дня: