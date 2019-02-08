В день проведения гонки «Лыжня России» будет уменьшен интервал движения общественного транспорта

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах 9 февраля в 12.00 пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019».

Для обеспечения комфортной транспортной доступности места проведения соревнований администрация Чебоксар скорректировала график работы общественного транспорта.

Так, с 10.00 до 11.30 и с 12.30 до 15.00 троллейбусы №№ 2, 9, 15 и автобус № 15 будут двигаться с укороченным интервалом:

  • Троллейбус №2 «Аэропорт – железнодорожный вокзал» — 9 минут;
  • Троллейбус №9 «Аэропорт – Агрегатный завод» — 8 минут;
  • Троллейбус №15 «Аэропорт – Красная Площадь» — 6-8 минут
  • Автобус  №15 «Аэропорт – ТК Московский» будет работать по графику рабочего дня:

 

Опубликовано: 7 февраля 2019 г.

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