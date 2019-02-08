МАРИНА ПЕТРОВА

руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

«Декларационная кампания в самом разгаре. Многие жители Чувашии заявляют о своем праве на налоговые вычеты. Но для этого вовсе необязательно обращаться в налоговую инспекцию. Куда проще и удобнее подать налоговую декларацию и сопутствующие документы по Интернету через сервис налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». В данном случае предельно упрощается процесс заполнения декларации, да и в налоговую инспекцию ходить не надо. Документы можно направить в электронном виде в любое время суток, в том числе и в выходные дни».