У станка, с огнетушителем и реактивами: олимпиадники Чувашии проходят испытания

Самое масштабное интеллектуальное состязание в России, в котором ежегодно участвуют свыше шести миллионов учеников, в самом разгаре. Позади школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников, а с 11 января стартовал региональный тур. По его итогам будет составлен общероссийский рейтинг набравших наибольшее количество баллов умников и умниц. Их и пригласят на заключительный этап, что пройдет весной в нескольких городах России. За право попасть в финал олимпиады сейчас борются более двух тысяч юношей и девушек Чувашии.

Напомним, региональный этап в этом сезоне проводится по 23 предметам, в том числе по китайскому и впервые по испанскому языку. В нем участвуют победители и призеры из числа обучающихся 9-11-х классов. Также проходят олимпиады и для восьмиклассников: по математике — имени Л. Эйлера и по физике — имени Дж. К. Максвелла. Как сообщают в Минобразования республики, уже прошли испытания по 14 дисциплинам. Известны результаты олимпиад по французскому и русскому языкам, химии, экономике, истории, технологии, литературе, астрономии и другим предметам.

Между тем многие школьники отмечают, что в этом году олимпиадные задания гораздо сложнее, чем в прошлом. «Задачи такие, что мозг кипит!» — нисколько не шутят ребята, уже прошедшие испытания по химии. «Но так даже интереснее!» — говорят знатоки физики. Особенно нравится олимпиадникам практическая часть заданий.

Например, на нынешней олимпиаде по химии девятиклассники с помощью проведения качественных реакций определяли, что за химические вещества «засекречены» в пронумерованных пробирках. А ребята из 11-х классов выполняли титриметрический анализ: проще говоря, опытным путем узнавали количество реагента уже в известном веществе.

— Задания на региональном этапе, как правило, сложнее, и выходят за рамки школьного предмета, — рассказала корреспонденту «СЧ» учитель биологии и химии Траковской школы Красноармейского района Светлана Дмитриева, подготовившая за годы работы немало призеров олимпиады по химии, среди которых, к слову, есть и участник заключительного этапа. — Это уже вузовская программа, аналитическая химия, и выполнить такие задания сможет школьник только по-настоящему интересующийся и увлеченный химией. Конечно, тут требуется большая и системная подготовка — и в классе, и во внеурочное время, и на индивидуальных занятиях.

— Ребят приходится подталкивать?

— На мой взгляд, результат будет, если ребенку самому это нужно и интересно, — ответила Светлана Николаевна. — Тогда ученик более уверен в своих силах, не боится показать себя на республиканском уровне, где серьезную конкуренцию часто составляют городские ребята. Но в химии, отмечу, наши сельские мальчишки и девчонки нисколько не уступают столичным школьникам.

Вот и в олимпиаде по физике нынче победил 11-классник Кильдюшевской средней школы Яльчикского района Кирилл Чернов, который также был лидером регионального этапа среди 10-классников в прошлом году. По словам юноши, задачи теоретического тура были трудные, а на практике нужно было с помощью приборов определить коэффициент жесткости резины.

— Каким бы талантливым ребенок не был, победа достигается упорным трудом, — говорит учитель физики и отец Кирилла Николай Чернов. — Одаренные «звездочки» на селе появляются, но пока их маловато. Впервые на региональный этап мы вышли с Аней Митрофановой, сейчас она учится в МГУ. Вот и Кирилл уже третий год радует своими успехами. По астрономии нынче удивил: сам готовился и стал призером. И в 9-м классе есть подающие надежды ребята. Теперь и учителя все больше вовлекаются в олимпиадное движение…

Впереди у школьников еще девять олимпиад, в их числе одна из самых многочисленных по числу участников — по основам безопасности жизнедеятельности (157 человек). Ребята активно готовятся: тут надо уметь и оказать первую помощь пострадавшему, и пользоваться огнетушителем, и собирать-разбирать автомат.

Завершится региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 25 февраля, в этот день свои знания проверят юные зубры права.

Фото Олега Мальцева: Региональную олимпиаду по технологии принимала чебоксарская школа № 49. Победителей определяли в номинациях «Техника и техническое творчество» для мальчиков и «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» для девочек. Кроме выполнения теоретических заданий, юноши плотничали и вытачивали детали, а девушки рукодельничали и удивляли созданными своими руками вечерними нарядами.