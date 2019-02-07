Глава Чувашии Михаил Игнатьев: «Реализация экономических задач напрямую зависит от качества жизни, настроения, социального самочувствия населения»

6 февраля Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Москве принимает участие в форуме Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Ключевая тема мероприятия – обсуждение роли, которую представители предпринимательского сообщества могут сыграть в достижении национальных целей, поставленных перед страной в майском указе Президента России.

Глава республики принял участие в тематической сессии «Инвестиционный климат 2.0: новая среда для человека и бизнеса».

С приветственным словом к участникам сессии обратилась Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Вице-премьер рассказала о приоритетах государственной политики в сфере повышения качества жизни и роли бизнеса в решении ключевых вопросов развития социальной среды.

О том, как социальный аспект отражен в национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив, проинформировала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Она представила проект благоустройства 100 городов /1000 проектных команд, поведала о том, как бизнес может участвовать в его реализации.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова сообщила о планах ведомства по улучшению взаимодействия с бизнесом.

С информацией о достижениях Чувашской Республики в части повышения качества жизни и улучшения инвестклимата рассказал Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Не имея стратегических ресурсов, таких как нефть и газ, Чувашия уже давно взяла курс на создание инновационно-ориентированной экономики и развитие через инвестиции в человеческий капитал. Сегодня каждое четвертое предприятие республики и каждый восьмой рубль отгруженной продукции – это результат внедрения инноваций, новых подходов к профессиональной ориентации, целенаправленной подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.

В Чувашии выстроено тесное взаимодействие сферы образования и сферы бизнеса. Республика вошла в число 7 регионов России, реализующих крупномасштабный проект по созданию межрегиональных центров компетенций, работают оснащенные современным учебным и технологическим оборудованием учебно-ресурсные центры на производственных предприятиях, действуют 8 многофункциональных центров прикладных квалификаций.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2019 году значительные инвестиции (почти 590 млн рублей) будет направлено на создание специальных площадок для развития интеллектуального и творческого потенциала детей. Среди них: центр цифрового образования «IT-куб», второй для республики «Кванториум», центры образования гуманитарного и цифрового профилей в сельских школах (40 центров).

Сегодня в нашей стране по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина решается беспрецедентная по своим масштабам государственная задача улучшения условий и повышения безопасности проживания граждан. До 2024 года в решение вопросов благоустройства будет вовлечено около трехсот тысяч человек, индекс качества городской среды будет повышен на 30%.

По мнению Главы Чувашии, реализация данных проектов дает мультипликативный эффект. С одной стороны, создаются комфортные условия жизни населения, с другой – целый ряд отраслей получают государственный гарантированный заказ, что обеспечивает тысячи специалистов стабильной работой.

Михаил Игнатьев рассказал об успехах республики в вопросах повышения уровня здоровья жителей, обеспечения безопасности, развития сферы культуры, туризма и других отраслей.

Большое внимание в Чувашии уделяется созданию комфортной среды проживания в сельской местности, созданию равных возможностей для жителей республики.

На протяжении последних лет в республике наблюдается поступательный рост ожидаемой продолжительности жизни населения. Количество долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж, за последние годы выросло более чем в два раза и впервые достигло ста человек.

О стабильности социального самочувствия свидетельствует сохранение семейных ценностей. Чувашская Республика славится наименьшим количеством разводов, занимая 8 место среди регионов России.

Количество многодетных семей увеличилось с 2012 года в 1,5 раза. Это является еще одним свидетельством того, что в республике неукоснительно выполняются все обязательства по социальной защите граждан.

Глава Чувашии обратил особое внимание, что органы власти республики совместно с бизнес-сообществом могут еще сделать многое по дальнейшему развитию социальной сферы и повышению благополучия жителей региона.

«Реализация экономических задач бизнеса напрямую зависит от качества жизни, настроения, социального самочувствия сотрудников, работников организаций и предприятий и их семей, уверенности в завтрашнем дне. Из бытовых вещей складывается благополучие для всех», – отметил Михаил Игнатьев.