Сотрудники Национального парка «Чаваш вармане» приписками улучшали показатели своей работы

Когда нет нарушений, их придумывают…

В Шемуршинском районе возбуждены уголовные дела в отношении бывшего и действующего сотрудников Национального парка «Чаваш вармане», подозреваемых в служебном подлоге.

По версии СУ СКР по Чувашии, весной 2014 года они составили по одному фиктивному протоколу об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.31 КоАП РФ (нарушение правил санитарной безопасности в лесах). Виновниками по этим протоколам проходили их знакомые — якобы они загрязнили лес бытовыми отходами. Далее на сельчан были наложены административные штрафы в сумме 300 рублей, а оплатили их сами сотрудники парка…

Как полагает следствие, на служебный подлог они пошли, дабы приукрасить реальные показатели своей работы по выявлению административных правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования на территории национального парка. А сельчане, попавшие в протоколы, узнали об этом лишь в январе нынешнего года от сотрудников полиции. Идет следствие.