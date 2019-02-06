Информация об отсутствии тепла в чебоксарской школе № 19 оказалась ложной

На днях в одной из бесплатных чебоксарских газет вышла заметка о том, что в городской школе № 19 не отапливаются кабинеты, дети болеют, столовая опустела. Животрепещущая новость «приправлена» фотоиллюстрацией, на которой школьники за партами сидят в верхней одежде, в шапках и куртках.

Мигом облетевшие город слухи вызвали бурю возмущений: «Куда смотрит администрация?», «Зачем родители отправили детей в школу?» Тревожная весть о замерзающих учениках дошла не только до управления образования Чебоксар, но и до прокуратуры республики. Представители обоих ведомств совместно со специалистами энергетической компании выехали в 19-ю школу вызволять ребятишек из холодного плена.

Однако, как выяснилось на месте, спасать в школе некого. Эксперты сделали замеры температуры в классах — все в норме. Стали разбираться, звонить ребятам, которые пожаловались на бедствие. Оказалось, дети просто пошутили…

Позже в социальной сети «ВКонтакте» начальник управления образования Дмитрий Захаров прокомментировал ребячьи забавы: «…очень трудно понимать такие «шутки», тем более на фоне террористических угроз. По мне, это как в басне про мальчика, который все кричал: «Волки!» — и пастухи приходили на помощь, а он всего лишь шутил. Чем это закончилось, мы помним…» Стоит поразмыслить над этой историей и журналистам, которые в погоне за «горячей» новостью порой выдают непроверенную информацию, так ведь и читателя потерять можно.

Елена Шмелева

Фото vk.com: Несмотря на то что на фото дети сидят в одежде, информация об отсутствии тепла в школе не подтвердилась.