«Око государево» не дремлет

Нарушителям закона прокурора не миновать

В ходе надзора за соблюдением федерального законодательства в минувшем году прокуроры республики выявили и устранили более 45 тысяч нарушений. А это и есть защита интересов государства и отдельных граждан от произвола и наказание тех, кто совершил неправедные действия или допустил преступное бездействие. За подобные деяния свыше 14 тысяч виновных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, по 200 прокурорским материалам возбуждено 167 уголовных дел.

Уроки работодателям

Следует отметить, что немало уголовных дел по фактам несвоевременной выплаты заработной платы возбуждаются СУ СКР по Чувашии именно по материалам прокурорских проверок. А «зарплатный» вопрос, как известно, на особом контроле у прокуроров. К примеру, в Шумерле направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации (специализируется на сборе твердых бытовых отходов), обвиняемого в длительной невыплате зарплаты. По версии следствия, в 2017-2018 годах обвиняемый, будучи единственным учредителем и руководителем этой организации, не обеспечивал своевременную выплату зарплаты пяти работникам на общую сумму около 300 тыс. рублей, хотя реальная финансовая возможность для этого имелась.

Ситуация с задолженностью по заработной плате в республике потребовала активизации прокурорского надзора и межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, контролирующими и правоохранительными органами. Всего совместными усилиями в 2018 году удалось погасить задолженность по зарплате на сумму более 185 млн рублей. Реально восстановлены права 6300 работников на 54 предприятиях. По фактам невыплаты зарплаты возбуждено 28 уголовных дел, из которых почти три четверти — по материалам прокурорских проверок, в суд направлено 19 дел, рассмотрено (с учетом уголовных дел 2017 года) 23 дела, осуждены 23 лица.

Справка «СЧ» По данным прокуратуры, на 25.01.2019 года задолженность по зарплате в Чувашии составляет 123 млн 996 тыс. рублей на 21 предприятии (в том числе там, где не обязаны представлять сведения в органы статистики), из них 13 банкротов с общей задолженностью 114 млн 531 тыс. рублей.

Эти данные были озвучены на недавнем расширенном заседании коллегии прокуратуры республики. Думается, немало «зарплатных» дел будет и в этом году, включая административные. К примеру, недавно наконец-то дошла зарплата и до 16 работников гостиницы «Спектр» в Канаше. А прежде межрайонная прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебного приказа на общую сумму более 407 тыс. рублей. Директор оштрафован.

Невзирая на чины

Один из главных приоритетов прокуратуры — борьба с коррупцией. Оперативно-розыскная деятельность и следственная работа правоохранительных органов в этом направлении стали активнее и эффективнее, отметил прокурор Чувашской Республики Василий Пословский: выявлено 319 преступлений коррупционной направленности, что на 20 проц. больше, чем в году предыдущем. Причем по материалам прокурорской проверки привлечены к ответственности в том числе и высокие должностные лица Минспорта, Минстроя, Минобразования, Минэкономразвития и Госсовета республики.

Однако рост числа выявленных коррупционных преступлений достигнут правоохранителями в основном за счет пресечения фактов мелкого взяточничества, не стал скрывать прокурор, их примерно треть от общего количества коррупционных преступлений. Взятки в особо крупном размере в республике не выявлялись на протяжении последних четырех лет. Единичны преступления, связанные с получением «откатов» при размещении государственных и муниципальных заказов.

В некоторых городах и районах, значимых для республики, вообще не выявлялись серьезные коррупционные составы преступлений. «С этим необходимо в ближайшие дни предметно разобраться», считает прокурор. Досталось от него и коллегам. Не все прокуроры обеспечивали эффективное ведение работы по пресечению коррупционных правонарушений при размещении государственных и муниципальных заказов. Некоторые проверки оказались безрезультатными, а это говорит о низком качестве их организации и недостаточном уровне взаимодействия с другими правоохранительными и контролирующими органами. Пока еще слабо проводится работа по противодействию коррупционным проявлениям в жилищно-коммунальной отрасли.

Досталось и «своим»

Серьезным недостатком своего ведомства Пословский считает то, что в суды не было направлено ни одного иска об обращении в доход государства имущества, приобретенного чиновниками на доходы, законность происхождения которых не подтверждена. «При этом вместо того, чтобы сосредоточить усилия на выявлении фактов приобретения имущества на средства, полученные от коррупционных сделок, большинство прокуроров продолжают фиксировать малозначительные проступки при декларировании сведений о расходах», — сказал руководитель «ока государева». И подчеркнул, что это основная задача для горрайпрокуроров на нынешний год — нарабатывать практику направления в суды таких исков.

На достаточно высоком уровне в республике обеспечивается поддержание государственного обвинения. За 2018 год в судах с участием прокуроров рассмотрено свыше шести тысяч уголовных дел в отношении 6473 лиц. Судами удовлетворяется подавляющее большинство — более 94,6 проц. апелляционных представлений прокуроров на неправосудные приговоры.

В целом взаимодействие органов предварительного следствия, оперативных служб и прокуроров в выработке единой позиции обвинения налажено. Однако в минувшем году по вступившим в законную силу приговорам оправдано 5 фигурантов. Все прокурорские работники, утвердившие обвинительные заключения по этим делам (кроме одного), уволились. Из-за недоработок на стадии утверждения обвинительного заключения, приведших к несвоевременному устранению недостатков предварительного расследования, почти на сорок процентов возросло число уголовных дел, возвращенных прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ. В этом году планка надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, надо полагать, поднимется. И тут придется «попотеть» не только прокурорам, но и в первую очередь дознавателям и следователям.