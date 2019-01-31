В кукольном театре готовят спектакль о свободолюбивой птице

В Чувашском театре кукол идут последние репетиции нового спектакля по пьесе Владислава Николаева «Токолоро». Так называются на Кубе птицы, которые известны своей непереносимостью неволи и являются, по сути, национальным символом этой страны. При чем же здесь Чувашия?

Как рассказала завлитчастью этого театра Любовь Вдовцева, «Токолоро» — это вторая часть программы «Чувашский сувенир» в тематике театрального туризма, которая в театре началась в прошлом году: тогда «Чувашский сувенир» был показан на Всемирном фестивале кукол «Phuket Harmony» в таиландском Пхукете и был буквально пронизан национальным колоритом.

«Токолоро» также полон национального, причем колорит этот — разных стран и даже континентов. И выражен он музыкой, танцами и, конечно, словом — в спектакле звучат языки народов мира. Однако главные языки постановки — чувашский и русский. А главные герои пьесы-сказки Скворец и Воробей, живущие в Чувашии, и кубинские птицы Токолоро и Токороро. На Кубе токороро (по-другому — токолоро) известны тем, что не выносят неволи и, заключенные в клетку, быстро умирают. Кубинцы считают, что эти свободолюбивые птицы олицетворяют их самих. Саму же историю в спектакле рассказывает продавец сувениров на кубинском пляже, куда попадают туристы из Чувашии.

Режиссер новой постановки Юрий Филиппов, оформляет ее художник из Самары Любовь Борисовская, музыку написал Андрей Галкин. А среди актеров — сразу три поколения профессиональных кукольников, от мэтров этой сцены до вчерашних студентов Чувашского института культуры и искусств.

Этот спектакль реализуется в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». Премьера уже совсем скоро — 2 февраля.