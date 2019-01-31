Одиннадцать жителей Чебоксар осуждены за кражи из сельских магазинов

Как установлено, молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет (некоторые с непогашенными судимостями) по предварительному сговору с сентября по октябрь 2017 года ночью совершили шесть краж в магазинах Чебоксарского, Мариинско-Посадского, Красноармейского и Моргаушского районов. Там они похитили товарно-материальные ценности и деньги на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Полицейские задержали воров после очередной кражи. Шестерых злоумышленников суд приговорил на сроки от 2 до 4,5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении либо в колонии общего режима. Троим фигурантам назначено от 1,5 до 2 лет условного лишения свободы, двое их сообщников приговорены к обязательным работам — на 100 и 140 часов.