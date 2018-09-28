Продукцию «Ядринмолоко» высоко оценило компетентное жюри

«Золото» и «серебро» в тройном размере

На днях в Адлере прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Качество инновационных и традиционных молочных продуктов — залог доверия потребителей», где приняло участие 175 делегатов, включая зарубежных представителей, крупнейших производителей молока. Чувашскую Республику представляло ОАО «Ядринмолоко».

«Форум проводился при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Перед участниками выступали представители органов власти и бизнеса, отраслевых ассоциаций, в том числе Национального союза производителей молока «Союзмолоко». Была организована выставка молочной продукции. Прошли «круглые столы» и мастер-классы. Мы получили очень нужную и полезную информацию о техрегламенте, маркировке продукции и многом другом», — поделилась впечатлениями заместитель генерального директора по производству ОАО «Ядринмолоко» Тамара Тарасова, отметив также, что делегаты имели уникальную возможность пообщаться с ведущими учеными молочной отрасли.

В рамках конференции при участии НСПМ «Союзмолоко» состоялся и дегустационный смотр-конкурс молочных продуктов, по итогам которого были вручены призы и дипломы победителям. Особенно приятно, что среди таких крупных производителей, как АО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», АО «Маслосырзавод «Починковский», АПМП «Кубаньмолоко», ООО «Вивалит», а также представителей отрасли из Беларуси, молочная продукция ОАО «Ядринмолоко» удостоилась трех золотых и трех серебряных медалей!

Наивысшую оценку и «золото» заслужили кефир 3,2% жирности, творог 9% жирности «Наша Корова» и масло сливочное 72% жирности. Серебряные награды предприятие получило за ряженку 4% жирности, йогурт со вкусом персика 2,5% жирности и сметану 20% жирности.

Словом, экологически чистая, качественная, вкусная и полезная молочная продукция ОАО «Ядринмолоко» была по достоинству оценена компетентными специалистами. И очередной успех в виде многочисленных наград на столь престижном конкурсе еще раз доказал, что «Ядринмолоко» достойно защищает честь Ядринского района и Чувашии на всероссийском уровне.

Фото: Почетные награды за высококачественную продукцию.