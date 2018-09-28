Медведь на роликах и серебро в отходах

История республики на страницах «СЧ»
71 год тому назад — 27 сентября 1947 года
Дрессированные медведи
«На Чебоксарском городском рынке ежедневно показывают дрессированных медведей. Зрители с большим интересом смотрят, как один из больших медведей катается на роликовых коньках, на бочке. Другой ездит на велосипеде, делает стойку на передних лапах. А самый маленький медведь свободно ходит взад и вперед с завязанными глазами по узкой и гибкой доске.
Много вложено было труда 70-летним дрессировщиком тов. Исаенко, проработавшим на своем поприще бессменно 43 года, чтобы подготовить эти номера. За неделю дрессированных зверей посмотрело более 6 тысяч человек».
50 лет тому назад — 24 сентября 1968 года
Весь мир рукоплещет
«Космическая станция «Зонд-5», совершив облет Луны и возвратившись на Землю, произвела полный комплекс научных измерений.
Теперь в Индийском океане есть знаменательная точка, где приводнилась станция. Весь мир рукоплещет достижению советского человека. Мы, рабочие, гордимся нашей наукой и техникой. <…>
В ответ на успех советских ученых, инженеров и рабочих наша бригада будет трудиться еще самоотверженней. Нашей бригаде присвоено звание «Лучшая бригада предприятия».
Г. Сютруков,
бригадир Чебоксарского завода ЖБК-9»
40 лет тому назад — 24 сентября 1978 года
Страда студенческая
«Богатый урожай «зеленого золота» выращен в совхозе «Восток» Мариинско-Посадского района. Рука об руку с рабочими совхоза трудятся на его уборке учащиеся Чебоксарского текстильного техникума. Будущие текстильщицы Ф. Чернова, И. Григорьева, Н. Михайлова ежедневно собирают по 15-17 килограммов шишек сухого хмеля.
Агитбригада студенческого сельскохозяйственного отряда выступает перед рабочими и школьниками совхоза с лекциями и концертами. На днях члены агитбригады побывали в гостях у школьников Сотниковской средней школы. Они познакомили старшеклассников с правилами поступления в техникум, рассказали о быте и учебе, о новых достижениях в текстильной промышленности. Тепло приняли сельчане выступления Люды Яковлевой, Фаи Черновой, шуточные песни Ирины Григорьевой и Нины Михайловой.
Г. Васильева»
30 лет тому назад — 29 сентября 1988 года
В объединении «Чувашфото» был организован прием серебросодержащих материалов в фотоотходах. Но вскоре прекратился. Читатель А. Федоров из Мариинского Посада интересуется, в чем дело.
Отвечает ему В. Лебедев, директор производственного объединения «Чувашфото».
«Временно из-за отсутствия специалиста мы отказывали фотолюбителям. Теперь возобновился прием серебросодержащих материалов в виде отработанных фиксажей и отбеливателя (при обработке цветных фотоматериалов). <…>
Фотолюбители могут также сдать в сухом виде черно-белую отбракованную фотобумагу и использованную фотопленку».
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